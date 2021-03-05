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З початку доби на Донбасі поранено одного військового, стан його здоров'я - важкий

Окупанти тричі порушили домовленності про припинення вогню.

Протягом доби 5 березня в зоні проведення операції Об'єднаних сил на Донбасі було зафіксовано три порушення режиму припинення вогню з боку російсько-окупаційних військ.

Про це повідомляє пресцентр штабу ООС.

Усі порушення зафіксовано в районі відповідальності оперативно-тактичного угрупування "Схід"

Так, пблизу населенного пункту Піски збройні формування РФ відкривали неприцільний вогонь з підствольного гранатомета, а біля Авдіівки - зі стрілецької зброї.

Неподалік Мар'їнки окупанти здійснили прицільний обстріл позицій ЗСУ зі снайперської зброї. Внаслідок цього вогнепальне поранення отримав один український військовий. Його доправили до лікувального закладу. Стан здоров'я - важкий.

"Українська сторона СЦКК повідомляє про грубі порушення з боку російсько-окупаційних військ і тричі направляла запит через СММ ОБСЄ на запровадження режиму "Тиша". Проте, представники окупаційних військ продовжують демонструвати небажання виконувати домовленності", - зазначили у штабі.

Нагадаємо, окупаційна влада "ДНР" дозволила бойовикам відкривати "попереджувальний" вогонь по позиціях ЗСУ. Таким чином, бойовики більше не намагаються прикривати свої обстріли необхідністю ведення вогню у відповідь і фактично виходять з режиму перемир'я.

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