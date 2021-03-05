Справа "Кримських диверсантів": політв'язень Кремля Шаблій повернувся в Україну

В РОсії Шаблія засудили до п'яти років колонії.

В Україну повернувся політв'язень Кремля Гліб Шаблій, який відбув повний термін ув'язнення в тимчасово окупованому Криму і в РФ.

ПРо це повідомив міністр закордонних справ Дмитро Кулеба.

"Вітаю політв’язня Кремля Гліба Шаблія з поверненням в Україну! Понад чотири роки Кремль незаконно тримав його ув'язненим в окупованому Криму та в РФ, повний строк. Після звільнення українські консули в Новосибірську, Москві та Мінську супроводжували його дводенне повернення з Сибіру", - написав Кулеба у Twitter.

Гліба Шаблія засудили у так званій справі "кримських диверсантів".

Нагадаємо, 10 листопада 2016 року у ФСБ Росії заявили, що в Севастополі затримали "членів диверсійно-терористичної групи Головного управління розвідки Міністерства оборони України" - Дмитра Штиблікова, Олексія Бессарабова та Володимира Дудку.

21 листопада 2016 року російські ЗМІ показали обличчя і назвали імена двох нібито "українських диверсантів", затриманих в Криму. Ними виявилися Олексій Стогній і Гліб Шаблій. У Росії стверджують, що Стогній і Шаблій були пов'язані з "групою Штиблікова".

Шаблія засудили до п'яти років колонії за ч.1 ст. 223.1 (незаконне виготовлення вибухового пристрою) і ч.1 ст. 222.1 КК Росії (незаконне придбання і зберігання вибухових речовин і вибухового пристрою).

У лютому 2020 року Стогній відбув покарання в російській колонії і повернувся в Україну.