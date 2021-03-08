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У Києві внаслідок пожежі у недобудованій лазні загинуло три людини

Між першим і другим поверхами будівлі обвалилося перекриття. 

У Києві внаслідок пожежі у недобудованій лазні загинуло три людини
Фото: ДСНС

У Святошинському районі Києва вночі 8 березня трапилася пожежа в приміщенні бані, прибудованої до приватного двоповерхового домоволодіння. Унаслідок загоряння обвалилося перекриття між поверхами, під завалами знайшли тіла трьох людей. 

Пожежа виникла о 01 годині 26 хвилин, о 3 годині 10 хв її ліквідували, повідомили у пресцентрі ДСНС

"По прибуттю було встановлено, що в 2-поверховій нежитловій будівлі, на 1-поверсі в кімнаті відпочинку виникла пожежа. Внаслідок пожежі в 2-поверховій будівлі лазні сталося руйнування дерев’яного перекриття між першим та другим поверхами. В ході розбирання металевих конструкцій  було виявлено тіла трьох осіб, дані яких встановлюються", - зазначали рятувальники.

Внаслідок пожежі згоріло 80 кв. м металевих та дерев`яних конструкцій будівлі, меблі та особисті речі. Обставини трагедії з'ясовуватимуть правоохоронні органи.

Нагадаємо, що учора в центрі Рівного рятувальники ліквідували пожежу у гриль-бар "Двір", не допустивши поширення вогню на поряд розташований магазин одягу. Рятувальники встановили, що осередок пожежі знаходився у середині ресторану біля барної стійки.

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