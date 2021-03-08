Окупанти обстріляли ЗСУ з гранатометів біля Водяного

Від початку доби 8 березня незаконні збройні формування Росії на Донбасі один раз порушили режим припинення вогню. З гранатометів та стрілецької зброї окупанти стріляли по українським позиціям біля Водяного.

Україні захисники втрат не зазнали та відкрили вогонь у відповідь, повідомили у пресцентрі Міноборони.

За 7 березня було зафіксовано 5 порушень режиму припинення вогню.

Біля Авдіївки та Лебединського збройні формування Російської Федерації обстрілювали ЗСУ із застосуванням заборонених Мінськими домовленостями мінометів 120-го та 82-го калібрів, а також зі станкового протитанкового гранатомета.

"Біля населеного пункту Опитне окупанти вели неприцільний вогонь у бік українських позицій з підствольного гранатомета, а поблизу населеного пункту Південне загарбники здійснили прицільні обстріли з протитанкового ракетного комплексу та стрілецької зброї. На обстріли противника Збройні Сили України відкривали вогонь у відповідь. Бойових втрат серед українських воїнів немає", - зазначали у Міноборони.

Нагадаємо, що 3 березня окупаційна влада "ДНР" дозволила бойовикам відкривати "попереджувальний" вогонь по позиціях Збройних сил України на Донбасі. Таким чином, бойовики більше не намагаються прикривати свої обстріли необхідністю ведення вогню у відповідь і фактично виходять з режиму перемир'я.

Голова української делегації Леонід Кравчук одразу заявив протест проти заяви "народної міліції ДНР".

"Ми розцінюємо дану заяву як загрозу одностороннього виходу РФ з режиму припинення вогню та загрозу зриву виконання Мінських домовленостей", - наголосив Кравчук.