Правозахисники повідомили, що в ОРДЛО готуються до військових дій

З Росії почали заходити колони з соляркою і військовою технікою.

Громадська організація "Східна правозахисна група" заявила, що в окупованих Росією районах Донецької та Луганської областей активно готуються до бойових дій.

"Окупаційні адміністрації РФ в ОРДЛО готуються до бойових дій. Близько двох тижнів, наші монітори в ОРДЛО досліджували ситуацію пов'язану з підготовкою НВФ «ЛНР» і «ДНР» до бойових дій з Україною", - йдеться в фейсбуці СПГ. Керівник цієї громадської організації Павло Лисянський раніше був представником омбудсмана з дотримання прав жителів Донецької та Луганської областей.

За інформацією правозахисної організації, з Росії ночами почали заходити колони вантажівок з дизельним пальним, а протягом лютого місцеві жителі бачили дві колони з військовою технікою.

На окупованих територіях начебто відновили роботу військові полігони, а так званий "Союз добровольців Донбасу" знову вербує найманців для участі в бойових діях на території України. На одному з місцевих ринків нібито вже бачили взвод солдатів з РФ у новій формі без шевронів.

Впродовж лютого з командирами підрозділів незаконного військового формування "ЛНР" проводились заняття з координації дій з іншими підрозділами в умовах бойових дій.

Нагадаємо, що на початку березня окупаційна влада на Донбасі заявила про вихід з перемир'я і дозволила своїм військам відкривати "попереджувальний вогонь".