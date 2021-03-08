"8 березня ми їдемо нагадати про це Президенту до нього на державну дачу. Бо Справедливість Стерненку - справедливість усім".

Фото: Макс Требухов

Активісти розпочали акцію на підтримку засудженого у справі про викрадення людини активіста Сергія Стерненка біля дачі президента Володимира Зеленського у Конча-Заспі.

Станом на 17:15 учасники мітингу стояли біля паркану дачі, повідомив кореспондент LB.ua. Активісти з'жджалися власним чи громадським транспортом, також було оголошено збір біля станції метро "Видубичи".

Близько 17:30 запалили фаєри.

Фото: Макс Требухов

Фото: Макс Требухов

Фото: Макс Требухов

Фото: Макс Требухов

Фото: Макс Требухов

Фото: Макс Требухов

Фото: Макс Требухов

Фото: Макс Требухов

Фото: Макс Требухов

Фото: Макс Требухов

Фото: Макс Требухов

Фото: Макс Требухов

Фото: Макс Требухов

Організаторами виступили активісти, що підтримують Стерненка та підозрюваного у причетності до вбивства Павла Шеремета Андрія Антоненка, йдеться на сторінці події "Мовачння тримає за ґратами" у Facebook.

"І хоч Зеленський і його оточення самі визнають, що наша судова система довела свою непридатність, вони не роблять нічого, щоб ця репресивна машина припинила відмазувати злочинців та відправляти невинуватих людей у в’язницю. 8 березня ми їдемо нагадати про це Президенту до нього на державну дачу. Бо Справедливість Стерненку — справедливість усім", - зазначили активісти.

Фото: Макс Требухов

Фото: Макс Требухов

Фото: Макс Требухов

Нагадаємо, що 23 лютого Приморський суд Одеси визнав Стерненка та його соратника Руслана Демчука винними у викраденні людини і засудив обох до 7 років і 3 місяців позбавлення волі з частковою конфіскацією майна. Стерненко вважає справу політично вмотивованою.

Мова йде про викрадення Сергія Щербича, який у 2015 році став місцевим депутатом від проросійської партії "Родіна". Щербича викрали та катували, вимагаючи від нього відмовитися від ще неотриманого депутатського мандату.

Постраждалий написав заяву проти Стерненка, після чого активіста, який на той час очолював одеський "Правий сектор", заарештували. Через декілька днів Апеляційний суд випустив Стерненка під заставу. Розслідування тяглося аж до нині.

Вирок викликав масові протести в різних містах. У Києві під час акції під ОПУ в день вироку відбулися сутички між протестувальниками і правоохоронцями. Кілька поліцейських отримали опіки очей. Також від сльозогінного газу постраждали деякі протестувальники.

На тлі суспільного резонансу через вирок прокурор Одеської області Сергій Костенко дав брифінг щодо справи проти Стерненка. Він заявив, що сукупність доказів дозволила прокуратурі займати позицію щодо наявності злочину та причетності до нього Стерненка і Демчука.

Він також зазначив, що, на думку прокуратури, метою злочину була не матеріальна вигода (потерпілий стверджував, що у нього забрали 300 гривень), а "намагання примусити його до припинення громадської діяльності та складання депутатських повноважень".

У першу суботу після вироку під Офісом президента зібрався ще один мітинг на підтримку Стерненка і Антоненка. Його учасники ходою рушили до Офісу генерального прокурора.