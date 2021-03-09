Народжуваність в Україні знизилася на 40% за 10 років

Населення України за 10 років скоротилося на 2 257 309 осіб.

У 2020 році в Україні зафіксовано найнижчу народжуваність за останні 10 років. Вона склала 293 457 осiб, тоді коли смертність сягнула 616 835 осiб.

Загалом за 10 років народжуваність в Україні знизилася на 40%, свідчать дані порталу Opendatabot.

Згідно з наведеними даними, найкращим місяцем щодо народжуваності за останні три роки був липень 2018 року. Тоді народилася 31 461 дитина. В середньому за останні три роки на місяць народжувалося близько 26 тисяч немовлят.

Виходячи з даних народжуваності і смертності від Держстату, спостерігається депопуляція. Населення України за 10 років скоротилося на 2 257 309 осіб.

Як повідомляли, в Україні рівень смертності листопада 2020 на 16 тис. перевищив показник 2019 року.

Від початку епідемії коронавірусу в Україні госпіталізували понад 153,7 тис. людей. До апаратів штучної вентиляції легенів було підключено 8446 пацієнтів. Із них померли 7479 - більше 88%.

Наприкінці січня Інститут демографії оцінив чисельність населення України в 38 млн осіб.