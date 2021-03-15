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На Донбасі окупанти 13 разів за добу порушили "тишу"

Поранено українського військового.

На Донбасі окупанти 13 разів за добу порушили "тишу"
Фото: facebook/Операція об'єднаних сил

На Донбасі в неділю, 14 березня, в районі проведення операції Об’єднаних сил було зафіксовано 13 порушень режиму припинення вогню. Поранено українського бійця.

Про це повідомляє пресцентр ООС.

"В районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Північ", поруч населеного пункту Південне, противник вів вогонь з мінометів 82-го калібру, великокаліберних кулеметів, ручних протитанкових гранатометів та стрілецької зброї. Внаслідок ворожих обстрілів один військовослужбовець Збройних Сил України отримав кульове поранення", - йдеться у повідомленні.

Біля Катеринівки російсько-окупаційні війська відкривали вогонь з протитанкового ракетного комплексу, гранатометів різних систем та стрілецької зброї.

Поблизу населеного пункту Луганське ворог вів обстріл позицій українських військових з великокаліберних кулеметів, а біля селища Троїцьке – ще й з автоматичних станкових та протитанкових гранатометів.

У районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Схід" збройні формування РФ відкривали вогонь з великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї біля селища Лебединське. Поблизу населених пунктів Опитне та Авдіївка противник здійснив обстріл у бік українських позицій, застосувавши підствольні гранатомети, а поблизу Пісків –  ручні протитанкові гранатомети та стрілецьку зброю.

Окрім цього, в районі населеного пункту Гнутове окупанти вели вогонь з автоматичних станкових гранатометів.

Нагадаємо, протягом суботи, 13 березня, у районі проведення операції Об'єднаних сил на Донбасі збройні формування Російської Федерації десять разів порушили режим припинення вогню. Бойових втрат серед українських воїнів не було.

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