​"Укрзалізниця" запустила човникову електричку з Бучі в Київ

Поїзд виконуватиме шість рейсів на день у пікові години.

"Укрзалізниця" в понеділок, 15 березня, запустила оновлену човникову електричку з Бучі в Київ.

"Сьогодні модернізований на ПрАТ "Київський електровагоноремонтний завод" електропоїзд поїхав маршрутом Святошино-Ірпінь-Буча, щоб у пікові години такий "човниковий" рух розвантажив цей напрямок. Голови відповідних громад згодились компенсувати витрати на пільгові перевезення", - прокоментував у фейсбуці запуск електрички в.о. члена правління УЗ Олександр Перцовський.

Перший поїзд відправлятиметься зі станції "Святошин" о 05:54 та прибуватиме в Бучу о 06:17. Наступні рейси відправлятимуться зі станції "Святошин" о 06:58, 08:23, 17:30, 18:34, 19:38.

У зворотному напрямку зі станції "Буча" у перший рейс поїзд відправиться о 06:27, потім – о 07:31, 08:56 та о 18:03 й 19:07.

Поїзди зупинятимуться на станціях "Святошин", "Біличі", "Ірпінь" та "Буча".

За словами Перцовського, ця електричка є початком проєкту City Express, анонсованого недавно президентом Володимиром Зеленським та головою правління УЗ Володимиром Жмаком.

Нагадаємо, що у 2017 році УЗ вже запускала подібні човникові електрички на цій ділянці. Тоді вони ходили трохи даль - до Клавдієвого.