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Укравтодор оголосить конкурс на відбір інвестора з будівництва концесійного автобану, – Шмигаль

Держагентство підписало відповідний Меморандум, зазначив прем'єр-міністр.

Укравтодор оголосить конкурс на відбір інвестора з будівництва концесійного автобану, – Шмигаль
Фото: kmu.gov.ua

Укравтодор підписав меморандум, який дасть змогу держагентству найближчим часом оголосити відкритий конкурс для відбору приватного інвестора для реалізації першого в Україні концесійного автобану.

Про це у соцмережі Facebook написав прем’єр-міністр України Денис Шмигаль.

Йдеться про будівництво дороги Краковець-Броди-Рівне.

“Також Укравтодор цьогоріч проведе відкритий міжнародний тендер у межах співробітництва з ЄБРР та ЄІБ щодо будівництва ділянки Північного обходу м. Львів”, – додав Шмигаль.

Разом із дорогою Краковець-Броди-Рівне вони утворять транспортний коридор із Євросоюзом.

“Вже за кілька років можна буде дістатися з Києва до Львова, або до країн Європейського Союзу сучасним автобаном європейського рівня”, – зазначив прем'єр.

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