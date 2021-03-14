Укравтодор оголосить конкурс на відбір інвестора з будівництва концесійного автобану, – Шмигаль

Укравтодор підписав меморандум, який дасть змогу держагентству найближчим часом оголосити відкритий конкурс для відбору приватного інвестора для реалізації першого в Україні концесійного автобану.

Про це у соцмережі Facebook написав прем’єр-міністр України Денис Шмигаль.

Йдеться про будівництво дороги Краковець-Броди-Рівне.

“Також Укравтодор цьогоріч проведе відкритий міжнародний тендер у межах співробітництва з ЄБРР та ЄІБ щодо будівництва ділянки Північного обходу м. Львів”, – додав Шмигаль.

Разом із дорогою Краковець-Броди-Рівне вони утворять транспортний коридор із Євросоюзом.

“Вже за кілька років можна буде дістатися з Києва до Львова, або до країн Європейського Союзу сучасним автобаном європейського рівня”, – зазначив прем'єр.