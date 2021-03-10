Уряд до кінця березня очікує стабілізації цін на продукти і бензин, - Шмигаль

Голова Кабміну розповів про спроби монопольних змов та маніпуляцій на ринку.

Прем'єр-міністр Денис Шмигаль вважає, що прискорення інфляції в Україні пояснюється об'єктивними чинниками, проте є також спроби монопольної змови та маніпуляцій на ринку.

Про це він заявив, коментуючи дані Держстату.

Шмигаль наголосив, що Уряд у щоденному режимі аналізує дані про ціни на соціальні товари та ціни на продукти, які зростають найбільше.

"Вже зараз можу сказати: зростання відбувається і через об’єктивні фактори, але також ми фіксуємо спроби монопольних змов та маніпуляцій. Наразі ми в діалозі з ключовими групами виробників та торгівельних мереж, говоримо про збільшення пропозиції, що має збалансувати ціни", - зазначив прем'єр.

На думку Шмигаля, Уряд очікує, що стабілізація цін відбудеться вже наприкінці березня.

"Те саме стосується і цін на бензин. Звичайно, є об’єктивний фактор, адже ціни на нафту зараз практично на дворічному максимумі. Водночас ми так само говоримо з представниками АЗС, а також проводимо роботу щодо ліквідації нелегальних заправок. За моїм дорученням вже працюють відповідні регіональні комісії. І я впевнений, що найближчим часом ми побачимо результат їх роботи", - додав Шмигаль.

Нагадаємо, споживчі ціни в лютому 2021 року зросли на 7,5% (рік до року) порівняно з 6,1% попереднього місяця. Найбільше порівняно з попереднім місяцем подорожчала олія (на 7,6%), овочі (на 6,3%) та цукор (на 5,5%). Паливо та мастила виросли в ціні на 7,3%, тоді як природний газ подешевшав на 6,6%.

Минулого тижня Національний банк вперше за два з половиною роки підвищив облікову ставку. Це пояснювалося прискоренням інфляції, яка перевищила прогноз НБУ, та підвищеними інфляційними очікуваннями.

У перші місяці 2021 року на прискорення інфляції найбільше впливали ціни на продукти харчування та паливо. Це пояснюється гіршими врожаями та стрімким зростанням цін на світових товарних ринках на тлі динамічного відновлення глобальної економіки.

Регулятор вважає, що інфляція сягне пікових значень усередині поточного року, проте надалі почне сповільнюватися й повернеться в цільовий діапазон у першому півріччі 2022 року.