Засідання РНБО перенесли на 11 березня, - ЗМІ

Проведення засідання Ради національної безпеки й оборони перенесли на четвер, 11 березня.

Про це з посиланням на джерела в Офісі президента повідомляє Укрінформ.

"Так, засідання РНБО перенесли на завтра", - проінформували в ОП.

Водночас в Офісі глави держави зауважили, що наразі порядок денний не надто відомий, але нагадали, що на засіданні Радбезу 26 лютого стояло питання підготовки стратегії повернення Криму, для голосування за яке мали зібратися за два тижні.

Крім того, минулого засідання РНБО пропонували продовжити приймати рішення про позбавлення військових і почесних звань громадян, які перейшли на бік держави-агресора.

Нагадаємо, що останнє засідання РНБО відбулося 26 лютого.

На ньому було позбавлено генеральських звань десятьох високопосадовців часів Януковича, які зрадили Україну на користь РФ.

Також РНБО ухвалила рішення про невідкладні заходи щодо протидії загрозам національній безпеці у сфері громадянства.

Наступне засідання РНБО анонсували на 12 березня.