Аваков анонсував інвестпроєкт з оновлення систем Укргідрометцентру

Міністр внутрішніх справ Арсен Аваков під час засідання уряду в середу анонсував інвестиційний проєкт з оновлення систем Укргідрометцентру.

"Зараз фактично ми користуємося системою 70-х років", - сказав міністр, додавши, що в Україні практично відсутня мережа метеорадарів та дуже обмежені обчислювальні потужності.

"Тому пропонується... МВС разом з Мінекономіки, Мінфіном та ДСНС опрацювати питання щодо розроблення інвестиційного проєкту з модернізації та переоснащення національної гідрометеорологічної служби, для реалізації якого може надаватися державна підтримка, в тому числі шляхом залучення кредитів від іноземного банку чи міжнародного фінансової організації", - зачитав Аваков протокольне рішення Кабінету міністрів.

За його словами, партнерами проєкту можуть стати профільна американська компанія Baron, з якою вже провели попередні переговори, та Експортно-імпортний банк США.

Нагадаємо, що Український гідрометеорологічний центр належить до сфери управління Державної служби України з надзвичайних ситуацій, яка у свою чергу є частиною Міністерства внутрішніх справ.