У Хмельницькій області вдалося забезпечити страховкою приблизно 2 тис. медиків на суму 700 тис. грн, - голова облради Лабазюк

Медики не завжди можуть самостійно купити страховий поліс, тому для страхування лікарів вирішили залучити благодійні кошти, розповіла голова Хмельницької обласної ради Віолетта Лабазюк.

У Хмельницькій області вдалося залучити гроші для страхування медичних працівників, розповіла в інтерв'ю виданню "Факти" голова обласної ради Віолетта Лабазюк.

"Уряд доручив адміністраціям залучити добровільне медичне страхування. Проте медики не завжди здатні самостійно придбати страховий поліс, як не можуть це дозволити собі й комунальні заклади охорони здоров'я. Тому я виступила з ініціативою, щоб ми в нашій області залучили благодійні кошти для організації добровільного страхування наших медичних працівників. Нам вдалося зібрати кошти і забезпечити страховкою приблизно 2 тисячі медиків на суму 700 тис. грн. Це відбувся перший етап страхування медиків. Якщо пандемія набиратиме обертів, це питання буде підійматися й для страхування педагогів", – розповіла вона.

Голова облради підкреслила, що вакцинація медиків в області вже теж стартувала.

"Дійсно, пандемія коронавірусу значно вплинула на наш звичний спосіб життя. І першими на самому вістрі опинилися медики. Ми всі розуміємо, що потрібно захищати наших медиків, які знаходяться на передовій боротьби з коронавірусом. Зараз вже починається на загальнодержавному рівні вакцинація", – зазначила Лабазюк.

Високий рівень шпиталізацій у лікарнях для інфікованих коронавірусом і пацієнтів із підозрою на COVID-19 фіксують у дев'яти областях України, зокрема й у Хмельницькій.

Упродовж останньої доби в Україні підтвердили 3261 новий випадок коронавірусної інфекції, у Хмельницькій області – вісім нових випадків. Загалом в області від початку епідемії зафіксували 50 243 випадки інфікування, з них 921 смертельний, 45,6 тис. осіб одужали.