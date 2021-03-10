Кабмін підтримав звільнення Оксани Мовчан з посади заступниці голови НСЗУ

Кабінет міністрів 10 березня підтримав звільнення Оксани Мовчан з посади заступниці голови Національної служби здоров'я України за власним бажанням.

Про це повідомляє пресслужба НСЗУ.

"Оксана Мовчан прийняла рішення повернутись до інвестиційної сфери діяльності, яка завжди їй була близька за фахом. Вона йде з державної служби, але залишається захисницею цінностей трансформації системи охорони здоров’я. Йде з офіційної посади, але триматиме міцний зв’язок з командою НСЗУ", - сказано в повідомленні.

У НСЗУ зазначають, що під керівництвом Оксани Мовчан запрацювала Програма медичних гарантій у повному обсязі та відбувся другий етап медичної реформи.

"Вперше в історії України медичні заклади отримали управлінську та фінансову незалежність, весь медичний бюджет переведено на контракти. Зроблено перший крок в напрямку регулювання ціноутворення на ринку державних медичних послуг. Введена електронна статистика та електронні медичні записи", - йдеться у повідомленні.

"Команда професіоналів залишається. НСЗУ працюватиме й далі. Та продовжуватиме ідею та завдання, яке ставить трансформація. Щоб зміни, на які чекають пацієнти та лікарі, стали реальністю. Щоб люди, які потребують медичної допомоги, завжди були впевненими, що вони її отримають - безоплатно і якісно", - наводить пресслужба слова Оксани Мовчан.

Нагадаємо, Оксана Мовчан керувала Нацслужбою здоров’я з кінця 2019-го, після звільнення з посади попереднього керівника НСЗУ Олега Петренка.

Після відставки Петренка провели конкурс, але Степанов відхилив кандидатури всіх його учасників, тому керівника НСЗУ вирішили призначити за позаконкурсною процедурою. Ця людина повинна буде керувати службою здоров'я тимчасово. Після карантину впродовж двох місяців оголосять і проведуть повноцінний конкурс на голову НСЗУ.

Основним претендентом на посаду голови Національної служби здоров'я вважався колишній народний депутат Костянтин Яринич.

19 серпня уряд ухвалив рішення про звільнення заступниці голови Національної служби здоров'я Наталії Рябцевої. Рябцева була єдиною заступницею т.в.о. голови НСЗУ Оксани Мовчан.

30 серпня Кабінет міністрів призначив тимчасово виконуючим обов'язки голови НСЗУ Андрія Віленського замість Оксани Мовчан.