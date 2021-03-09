Секретар РНБО: англійська має стати другою мовою в країні

Секретар Ради національної безпеки і оборони Олексій Данілов вважає, що англійська мова має стати в Україні більш популярною, ніж російська.

Про це він сказав під час форуму "Україна 30. Культура. Медіа. Туризм".

"На превеликий жаль, ми за 30 років не збагнули питання англійської мови, яка має обов'язково бути другою в країні, щоб ми з вами були убезпечені від тих атак, від яких ми потерпаємо зі сторони Російської Федерації", - сказав Данілов.

За словами Данілова, російська мова використовується РФ як інструмент у гібридній війні проти України.

"З урахуванням того, що дуже багато політиків, президентів загравалися з російською мовою, ми продовжували копати під себе яму, в якій сьогодні опинилися, яку використовує на 100% Російська Федерація, коли вони російською мовою відправляють ті наративи, які вони вважають за необхідне", - сказав Данілов.

На його думку, виходом з цієї ситуації буде щонайбільше поширення англійської мови.

"Знання молоддю англійської мови є запорукою незалежності нашої держави. Англійська мова має використовуватися з дитячого садочка, в школі. Її не треба навчати, її треба знати", - сказав Данілов.

Нагадаємо, у 2019 році Україна зайняла 49-е місце серед 100 країн, які увійшли до рейтингу володіння англійською мовою, складеного компанією EF (Education First). Україна опинилася між Росією і Албанією, потрапивши в групу з низьким рівнем володіння англійською мовою з індексом 52,13. Це відповідає рівню B1 згідно із Загальноєвропейською шкалою мовної компетенції (CEFR).