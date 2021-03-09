Зеленський анонсував багаторічну програму відновлення сіл

"Перш за все треба зробити інфраструктуру, а потім надати роботу".

Президент Володимир Зеленський анонсував багаторічну програму відновлення українського села, яка, за задумом, має охопити всі сільські населені пункти України.

Про це він сказав на пресконференції в рамках форуму "Україна 30. Культура. Медіа. Туризм".

"Потрібна реформа села. Дуже прості слова, дуже складна місія... Перш за все треба зробити інфраструктуру, а потім надати роботу. Ось дві речі, які потрібно зробити в селах, маленьких містах", - описав президент бачення цієї реформи.

За його словами, влада зараз готує 1600 інфраструктурних проєктів в селах. Програма розрахована на 9-10 років, але значну частину збираються реалізувати ще до кінця каденції Зеленського.

В рамках програми у селах планують будувати сучасні адміністративні центри, медіацентри-клуби з кіноточкою та дороги.

"Що стосується роботи - окрема економічна програма, в першу чергу агропромислова, пов'язана з маленькими фермерами, з тваринництвом. Ця програма буде презентуватися з інфраструктурою. Така буде реформа українського села. Вважаю, що потрібно багато грошей, але є велике бажання", - сказав Зеленський.

Нагадаємо, в 2016 році уряд Володимира Гройсмана заявляв, що за період незалежності в Україні зникло майже 350 сіл, а кількість сільского населення скоротилася на 2,5 млн осіб.