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Офіс генпрокурора передасть у Гаагу повідомлення про обстріли окупантами цивільних об’єктів на Луганщині

У повідомленні викладено інформацію про 34 факти невибіркових обстрілів.

Офіс генпрокурора передасть у Гаагу повідомлення про обстріли окупантами цивільних об’єктів на Луганщині
Фото: Александр Ратушняк

Офіс генерального прокурора підготував для передачі Міжнародному кримінальному суду дані про обстріли російськими окупаційними військами цивільних об’єктів у Луганській області.

Про це повідомляє пресслужба ОГПУ.

"Заступник Генерального прокурора Гюндуз Мамедов підписав чергове інформаційне повідомлення до Офісу прокурора Міжнародного кримінального суду щодо серйозних порушень міжнародного гуманітарного права з боку представників окупаційних адміністрацій РФ на території Луганської області", - йдеться у повідомленні.

В Офісі генпрокурора зазначили, що звернення містить інформацію про систематичне застосування Росією та підконтрольними їй бойовиками озброєння невибіркової дії з непрогнозованими наслідками ураження, а також обстріли цивільних об’єктів.

"Йдеться про артилерійські обстріли лікарень, житлових будинків, об’єктів газо-, водо-, електропостачання, тобто тієї інфраструктури, що не використовується у військових цілях, а, отже, заборонені Женевською конвенцією 1949 року", - наголосили в ОГПУ.

У повідомленні викладено інформацію про 34 факти невибіркових обстрілів. Наслідками таких дій з боку окупанта були численні ушкодження водогонів, гідротехнічних споруд, виробничих будівель та обладнання, перерви у водопостачанні та електроживленні у селищах Новотошківське, Вовчоярівка, Лоскутівка, Підлісне, Тошківка, Світличне, міст Гірське, Золоте та Попасна із загальною кількістю населення понад 40 тисяч.

"В обласних прокуратурах на Донбасі запроваджений реєстр постраждалих в результаті збройного конфлікту, який дозволяє надати відповідну правову оцінку діям представників окупаційних адміністрацій, визначити обсяг збитків та відновити права жертв. У кримінальних провадження щодо злочинів, пов’язаних зі збройним конфліктом, встановлено понад 4,2 тисячі потерпілих, з яких понад 90% - саме фізичні особи. 328 цивільних отримали тілесні ушкодження, а 197 загинули внаслідок ворожих обстрілів", - зазначив Гюндуз Мамедов.

Зазначається, що з 2014 року встановлено понад 7 тис. пошкоджених та зруйнованих об’єктів інфраструктури Луганської області. Лише за останній рік задокументовано 655 обстрілів з тимчасово окупованої території Луганської області, внаслідок яких пошкоджено 22 об’єкти цивільної інфраструктури, поранено троє цивільних громадян та один загинув.

Як повідомляли, прокуратура Гаазького трибуналу встановила 1,2 тис. фактів злочинів на Донбасі.

На думку експертів, Україна не зможе самостійно притягати до відповідальності Володимира Путіна і вище керівництво РФ, а тільки в результаті розслідування Міжнародного кримінального суду.

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