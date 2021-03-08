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Мендель припустила, що санкції проти Коломойського у США можуть бути тільки початком

"Санкція свідчить, що у них є докази його корупції".

Мендель припустила, що санкції проти Коломойського у США можуть бути тільки початком
Фото: Youtube / Алеся Бацман

Санкції проти олігарха Ігоря Коломойського у США - це тільки початок, вважає прессекретарка президента України Юлія Мендель.

Про це вона сказала в інтерв'ю головній редакторці інтернет-видання "Гордон" Олесі Бацман.

"Менше ніж два роки минуло [з моменту обрання Володимира Зеленського], у нас стався удар по трьох дуже відомих людях, які представляють величезні фінансові групи, які зробили свої статки на державному бюджеті, податках – на тому, за що мають жити українці. Такого не робив ніхто", - сказала Мендель.

Вона уточнила, що має на увазі кума президента Росії Віктора Медведчука, бізнесменів Дмитра Фірташа та Ігоря Коломойського.

На зауваження, що "по Коломойському ударили Штати", Мендель відповіла:

"Штати – це поки досить... Так, санкція визначена, яка є більше символічною і свідчить, що у них є докази його корупції, оскільки там звучить чітко слово "корупція". Я думаю, що це не кінець. Думаю, це початок".

Вона також не відкинула, але й не підтвердила можливість екстрадиції Коломойського до США.

"Подивимося. Я ж не ворожка... Буде як буде... Ми ж стоїмо за інтереси і держави, і кожного українця", - сказала Мендель.

Нагадаємо, 5 березня 2021 року США заборонили в'їзд Коломойському та членам його родини через його "причетність до значної корупції". Рішення, про яке оголосив особисто державний секретар США Ентоні Блінкен, було ухвалене відповідно до розділу 7031(c) Закону про фінансування Державного департаменту, іноземних операцій та дотичних програм 2020 року.

Незадовго до цього стало відомо, що у США призупинили цивільні позови щодо Коломойського і його бізнес-партнера Генадія Боголюбова, щоб не зашкодити кримінальній справі проти них.

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