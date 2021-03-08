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Порошенко привітав жінок зі святом весни

Експрезидент подякував кожній українці, "яка лікує, рятує, захищає, навчає і щодня робить Україну кращою".

Порошенко привітав жінок зі святом весни
Фото: eurosolidarity.org

Експрезидент України, лідер партії "Європейська солідарність" Петро Порошенко привітав жінок з 8 березня. Привітання він оприлюднив на свій сторінці в фейсбук.

"Сучасна жінка — це не тільки мати і берегиня, а й рятівниця і захисниця. Сучасна жінка — законодавиця не тільки у моді, а й у політиці і суспільному житті. Сучасна жінка не потребує поблажливості і зверхності, а завжди варта поваги і захоплення. Сучасна жінка — це як про розум, так і про стійкість та силу. Дякую кожній українці, яка лікує, рятує, захищає, навчає і щодня робить Україну кращою. Пишаюся вами!" - написав Порошенко.

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