Порошенко закликав Світовий Економічний Форум, який назвав княгиню Ольгу засновницею Росії, виправити помилку

"Княгиня Ольга ніяк не може вважатись прародителькою Російської Федерації, адже Московське Князівство було засноване лише через понад 300 років після її смерті".

Експрезидент, лідер партії «Європейська Солідарність» Петро Порошенко закликав Світовий Економічний Форум виправити інформацію про українську княгиню Ольгу, яка була оприлюднена з нагоди 8 березня. За словами Порошенка, Росія звикла нав‘язувати світові брехню, своє альтернативне бачення історії та імперські наративи, зокрема і про те, що нібито Ольга була засновницею Росії.

«До 8 березня шанований мною Світовий Економічний Форум опублікував перелік із шести жінок, що змінили світову історію. Почесно, що до цього списку увійшла і наша княгиня Ольга, рівноапостольна свята, чию пам‘ять водночас шанують українські православна та католицька церкви. Уявіть моє обурення, коли я прочитав, що Світовий форум іменує нашу княгиню російською правителькою та основоположницею сучасної Росії. А її чоловіка, Князя Ігоря, вирішили прозвати Іваном», – пише Петро Порошенко у Facebook.

«Княгиня Ольга справді була визначною правителькою, що підкорила бунтівні племена, здійснила першу державну реформу та започаткувала міцні дипломатичні зв‘язки із Західною Європою. От тільки Русь зі столицею в Києві існувала на території сучасних України, Білорусі та Росії, а тому княгиня Ольга ніяк не може вважатись прародителькою Російської Федерації, адже Московське Князівство було засноване лише через понад 300 років після її смерті», – зауважує п’ятий Президент.

«Щодня ми стаємо свідками того, наскільки важливим є захист не лише інформаційного простору, але й власної культурної спадщини, коли елементами ворожої пропаганди можуть стати навіть авторитетні міжнародні інституції», – наголошує Порошенко.

«Прошу команду @World Economic Forum негайно виправити помилки у описі однієї з найвідоміших жінок в Українській історії та ретельніше перевіряти свої джерела», – закликав лідер «Європейської Солідарності».