Польське місто розриває проєкт з Тернополем через стадіон імені Шухевича

На проєкт "Спільна історія Тернополя і Замостя" Польща збиралася виділити майже 69 тис. євро.

Польське місто Замостя припиняє реалізацію разом з Тернополем європейського гранту на майже 69 тис. євро через надання тернопільському міському стадіону імені головнокомандуючого УПА Романа Шухевича.

Про повідомив мер міста Замостя Анжей Внук, передає Укрінформ.

"З великим сумом констатуємо той факт, що 5 березня депутати ради Тернополя назвали міський стадіон іменем Романа Шухевича - керівника УПА, відповідального за звірячі вбивства польського населення в 1943-44 роках", - написав Внук у фейсбуці.

Він також повідомив, що міська влада Замостя змушена призупинити співпрацю з Тернополем, зокрема, фінансування проєкту "Спільна історія Тернополя і Замостя", на який Польща збиралася виділити майже 69 тис. євро.

У мерії Тернополя наразі появу такого повідомлення не коментували.

У 2021 році за кошти Євросоюзу у рамках Транскордонного співробітництва планувалося здійснити українсько-польський проєкт "Спільна історія двох міст - Тернопіль і Замостя", мета якого - промоція та збереження об’єктів історичної та культурної спадщини цих двох міст.

Нагадаємо, 5 березня Тернопільська міська рада присвоїла міському стадіону ім'я головнокомандувача УПА Романа Шухевича. Днями у місті проходять XI спортивно - патріотичні змагання "Кубок Шухевича".

Посол Ізраїлю в Україні Джоель Ліон засудив рішення Тернопільської міської ради про присвоєння міському стадіону імені головнокомандувача Української повстанської армії Романа Шухевича.

На заклик Ліона скасувати перейменування стадіону відреагувало Міністерство закордонних справ України. Там зазначили, що "дипломатам слід працювати над зміцненням відносин дружби і взаємної поваги між народами, а не навпаки".

Роман Шухевич - керівник Організації українських націоналістів з 1943 року і головнокомандувач Української повстанської армії з січня 1944-го до своєї загибелі в 1950 році.

22 січня 2010 року Президент Віктор Ющенко удостоїв Романа Шухевича звання Героя України. 2 квітня 2010 року Донецький окружний адмінсуд позбавив Шухевича цього звання, оскільки він не був громадянином України. У серпні 2011 року Вищий адміністративний суд залишив це рішення чинним.