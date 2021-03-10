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​МЗС відреагувало на заклик посла Ізраїлю скасувати перейменування стадіону на честь Шухевича в Тернополі

"Дипломатам слід працювати над зміцненням відносин дружби і взаємної поваги між народами, а не навпаки".

​МЗС відреагувало на заклик посла Ізраїлю скасувати перейменування стадіону на честь Шухевича в Тернополі

Посол Ізраїлю в Україні Джоель Ліон засудив рішення Тернопільської міської ради про присвоєння міському стадіону імені головнокомандувача Української повстанської армії Романа Шухевича.

"Ми рішуче засуджуємо рішення Тернопільської міської ради присвоїти міському стадіону ім'я сумнозвісного гауптмана 201-го батальйону шуцманшафту Романа Шухевича і вимагаємо негайно скасувати це рішення", - написав він у своєму Twitter.

Твіт посла обурив читачів, які в коментарях наголосили, що Шухевич ніколи не належав до структури СС, а він та його родина під час Другої світової війни переховували євреїв. Ліона закликли не втручатися у внутрішні справи України та визнати Голодомор геноцидом українського народу.

Офіційно на заклик Ліона скасувати переіменування стадіону відреагувало Міністерство закордонних справ України.

"Збереження національної пам'яті українського народу залишається одним з пріоритетів державної політики України. Дискусії у цій сфері мають проходити на рівні істориків. Натомість дипломатам слід працювати над зміцненням відносин дружби і взаємної поваги між народами, а не навпаки", - написав речник МЗС Олег Ніколенко.

Нагадаємо, 5 березня Тернопільська міська рада присвоїла міському стадіону ім'я головнокомандувача УПА Романа Шухевича. Днями у місті проходять XI спортивно - патріотичні змагання "Кубок Шухевича".

Роман Шухевич - керівник Організації українських націоналістів з 1943 року і головнокомандувач Української повстанської армії з січня 1944-го до своєї загибелі в 1950 році.

22 січня 2010 року Президент Віктор Ющенко удостоїв Романа Шухевича звання Героя України. 2 квітня 2010 року Донецький окружний адмінсуд позбавив Шухевича цього звання, оскільки він не був громадянином України. У серпні 2011 року Вищий адміністративний суд залишив це рішення чинним.

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