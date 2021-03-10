Зеленський: питання мови в Україні не на часі
Зеленський: питання мови в Україні не на часі
Китайські інвестори "Мотор Січі" пообіцяли зганьбити Україну в арбітражі
Китайські інвестори "Мотор Січі" пообіцяли зганьбити Україну в арбітражі
Притула йде з ТВ-проєкту "Де логіка?" через ​"бенефіціарів із російськими паспортами"
Притула йде з ТВ-проєкту "Де логіка?" через ​"бенефіціарів із російськими паспортами"
СБУ допитала Медведчука у справі про держзраду (оновлено)
СБУ допитала Медведчука у справі про держзраду (оновлено)
Молчание Киева и украинская стратегия Байдена
Молчание Киева и украинская стратегия Байдена
Шевченківська премія-2021: Оксана Луцишина, Борис Михайлов, Валентин Васянович – серед лауреатів
Шевченківська премія-2021: Оксана Луцишина, Борис Михайлов, Валентин Васянович – серед лауреатів
Зеленський фейковою цитатою Шевченка показав, як працює дезінформація
Зеленський фейковою цитатою Шевченка показав, як працює дезінформація
У Києві влаштували протест через призначення нових членів Вищої ради правосуддя і судді Конституційного суду
У Києві влаштували протест через призначення нових членів Вищої ради правосуддя і судді Конституційного суду
Секретар РНБО: англійська має стати другою мовою в країні
Секретар РНБО: англійська має стати другою мовою в країні
ГоловнаСвіт

Кількість заражень COVID-19 у світі перевищила 117,5 млн, одужали - понад 92 млн

У числі країн з 10 млн і більше заражень - США, Індія та Бразилія.

Кількість заражень COVID-19 у світі перевищила 117,5 млн, одужали - понад 92 млн
Фото: terminovo.te.ua

Кількість виявлених заражень коронавірусом у світі з початку пандемії на ранок середи склала 117 млн 556 тис. 299.

Про це свідчать дані американського університету Джонса Гопкінса, передає "Інтерфакс-Україна".

Кількість померлих від пов'язаних з COVID-19 захворювань зросла за добу до 2 млн 610 тис. 128. Одужали - понад 92 млн осіб.

Лідером за кількістю заражених і померлих залишаються Сполучені Штати, де виявлено 29 млн 94 тис. 540 інфікованих, зафіксовано 527 тис. 643 летальні випадки, вилікувалися близько 20 млн людей. Друге місце за кількістю заражених займає Індія, де кількість підтверджених випадків COVID-19 з початку пандемії склала 11 млн 262 тис. 707, кількість померлих - 158 тис. 69, одужали близько 11 млн людей. Третя позиція в світі за кількістю інфікованих у Бразилії. Тут за час пандемії зареєстровано 11 млн 122 тис. 429 хворих, з них померли 268 тис. 370 осіб, вилікувалися понад 9,8 млн.

За даними порталу Worldometer, який спеціалізується на статистиці з найважливіших світових подій, коефіцієнт смертності на 1 млн населення планети склав на ранок середи 336,4. У США на 1 млн жителів померли 1 тис. 627 осіб, Індії - 114, Бразилії - 1 тис. 257.

Нагадаємо, в Україні за минулу добу зафіксували 6 377 нових випадків ковіду.

Читайте головні новини LB.ua в соціальних мережах Facebook, Twitter і Telegram
Темы:
Новини по темі:

Читайте також