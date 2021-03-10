Кількість заражень COVID-19 у світі перевищила 117,5 млн, одужали - понад 92 млн

У числі країн з 10 млн і більше заражень - США, Індія та Бразилія.

Кількість виявлених заражень коронавірусом у світі з початку пандемії на ранок середи склала 117 млн 556 тис. 299.

Про це свідчать дані американського університету Джонса Гопкінса, передає "Інтерфакс-Україна".

Кількість померлих від пов'язаних з COVID-19 захворювань зросла за добу до 2 млн 610 тис. 128. Одужали - понад 92 млн осіб.

Лідером за кількістю заражених і померлих залишаються Сполучені Штати, де виявлено 29 млн 94 тис. 540 інфікованих, зафіксовано 527 тис. 643 летальні випадки, вилікувалися близько 20 млн людей. Друге місце за кількістю заражених займає Індія, де кількість підтверджених випадків COVID-19 з початку пандемії склала 11 млн 262 тис. 707, кількість померлих - 158 тис. 69, одужали близько 11 млн людей. Третя позиція в світі за кількістю інфікованих у Бразилії. Тут за час пандемії зареєстровано 11 млн 122 тис. 429 хворих, з них померли 268 тис. 370 осіб, вилікувалися понад 9,8 млн.

За даними порталу Worldometer, який спеціалізується на статистиці з найважливіших світових подій, коефіцієнт смертності на 1 млн населення планети склав на ранок середи 336,4. У США на 1 млн жителів померли 1 тис. 627 осіб, Індії - 114, Бразилії - 1 тис. 257.

Нагадаємо, в Україні за минулу добу зафіксували 6 377 нових випадків ковіду.