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У США винайшли новітній тест для виявлення COVID-19

Вартість цього тесту склдаає 150 доларів.

У США винайшли новітній тест для виявлення COVID-19
Тестування на Covid-19 у наметі університетської лікарні Skane у Лунді, Швеція, 29 квітня 2020
Фото: EPA/UPG

Американське управління з контролю за продуктами та ліками (FDA) затвердило тест, який дозволяє за допомогою Т-клітин організму виявити наявність в тілі людини COVID-19 або підтвердити факт зараження у минулому.

Про це повідомляє ABC News.

Запущений біотехнологічною компанією Adaptive у співпраці з корпорацією Microsoft тест "T-Detect" COVID-19 шукає унікальні сигнали вірусу через Т-клітини, які можуть "запам'ятати" попередні зараження.

Тест проводиться шляхом забору крові, з якої виділяється Т-клітинна ДНК. За допомогою штучного інтелекту Microsoft вона оцифровується, що дає можливість відобразити дані "масивної чорної скриньки" імунної системи в комп’ютері, стверджують дослідники.

Вартість цього тесту склдає 150 доларів.

"Ця тривала проблема COVID може стати другою епідемією, яка фактично виникла з першої. Примітно, що через рік ми все ще шукаємо цих належних засобів діагностики - і тому це такий важливий крок вперед", - сказав віце-президент корпорації Microsoft Research & Incubations Пітер Лі.

Нагадаємо, фармацевтична компанія Johnson & Johnson повідомила Європейський Союз про можливі проблеми з постачанням вакцин від коронавірусу.

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