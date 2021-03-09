Влада Івано-Франківська назвала ситуацію з коронавірусом у місті критичною

"Маємо найбільшу захворюваність і смертність за весь час пандемії".

Мер Івано-Франківська Руслан Марцінків назвав критичною ситуацію з захворюваністю на коронавірус.

"Ситуація в місті критична, маємо найбільшу захворюваність і смертність за весь час пандемії. Наповненість медичних закладів – понаднормова. Минулого тижня ми знайшли можливість відкрити додаткові місця, але наразі практично всі можливості міста ми вже вичерпали", - написав Марцінків у фейсбуці в вівторок.

За його словами, зараз надія тільки на обласну владу. Місто просить віддати для розміщення пацієнтів з коронавірусом додатковий поверх обласного клінічного кардіологічного центру.

Начальниця управління охорони здоров’я Івано-Франківська Марія Бойко на оперативній нараді повідомила, що станом на ранок вівторка в стаціонарах міста з коронавірусною хворобою та підозрою на COVID-19 знаходяться 718 хворих. Це найбільша кількість від початку епідемії.

Всього у місті близько 1000 лікарняних ліжок - не тільки для пацієнтів з коронавірусом, а всього.

За дев’ять днів березня в Івано-Франківській області діагностували 4529 випадків коронавірусу. "Так було за весь листопад по області. А тут за тиждень", – наголосила Бойко.

За минулий тиждень від наслідків ковіду в області померла 101 людина, це теж рекордний показник.

Нагадаємо, що в Івано-Франківській області та ще трьох регіонах України - Закарпатській, Чернівецькій і Житомирській областях - введено "червоний" карантин.

Там заборонено працювати закладам громадського харчування (крім доставки і на виніс), торгово-розважальним центрам, непродовольчим магазинам і ринкам, закладам культури, спортивним залам, фітнес-центрам. Школи перевели на дистанційну роботу, масові заходи заборонено.