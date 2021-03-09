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Олімпіада-2020 у Токіо пройде без іноземних уболівальників

Церемонію передачі олімпійського факела проведуть без глядачів.

Олімпіада-2020 у Токіо пройде без іноземних уболівальників
Фото: Kazuhiro NOGI

Олімпійські і Паралімпійські ігри в Токіо пройдуть без іноземних уболівальників. Про це повідомило інформаційне агентство Kyodo з посиланням на поінформованих офіційних осіб.

Вчинять так через пандемію COVID-19 і ризик поширення заразніших видів коронавірусу, привезених до Японії з інших країн.

Також організатори вирішили провести церемонію передачі олімпійського факела без глядачів.

Відзначається, що оргкомітет Ігор повідомив у відповідь, що рішення буде прийнято до кінця березня.

Більшість японців не підтримували ідею дозволу іноземним туристам відвідувати олімпійські заходи в умовах пандемії.

Олімпіада пройде з 23 липня до 8 серпня. Паралімпійські ігри стартують 24 серпня.

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