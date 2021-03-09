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У футболі з 1 липня змінюються правила щодо гри рукою

Рефері самостійно визначатиме, була гра рукою умисною чи ні.

У футболі з 1 липня змінюються правила щодо гри рукою
Фото: fapl.ru

Міжнародна рада футбольних асоціацій (IFAB) з 1 липня вносить зміни в правила щодо гри рукою, повідомляє fapl.ru.

У рамках 33-го туру Англійської прем'єр-ліги футбольні вболівальники стали свідками, як рефері і система VAR скасували гол Джоша Маї з "Фулгема" у ворота "Тоттенгема" (0:1), тому що м'яч влучив у притиснуту до тіла руку Маріо Леміна, партнера Маї по команді.

Наразі в таких епізодах не передбачено варіантів - рефері кориться букві закону, хоч рішення про скасування гола видається абсурдним.

Врахувавши в тому числі і цю ситуацію, IFAB ухвалив, що рефері зможе самостійно визначати, була гра рукою умисною чи ні.

"Випадкове влучення м'яча в руку, у результаті чого партнер по команді забиває гол або виявляється в гольовій ситуації, не буде вважатися порушенням", - йдеться в заяві IFAB.

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