Українки вибороли "золото" і "срібло" на чемпіонаті Європи з легкої атлетики

Ярослава Магучіх показала найкращий результат з висотою у 2 метри.

Українська спортсменка Ярослава Магучіх виграла "золото" на чемпіонаті Європи з легкої атлетики, що відбувся у польському Торуні.

Магучіх у стрибках у висоту показала результат 2.00 метри, пише "24 спорт". Друге місце посіла також українка - Ірина Геращенко, яка підкорила позначку в 1.98 метри. Третю сходинку з результатом 1.96 посіла Елла Юнніла (Фінляндія).

Ще одна українська спортсменка, Юлія Левченко, зайняла четверте місце з результатом 1.94 метри.

Фото: sport.ua Чемпіонат Європи зі стрибків у висоту

Нагадаємо, що українська стрибунка у висоту Ярослава Магучіх номінована European Athletics на звання найкращої легкоатлетки Європи в лютому. У січні вона виграла цю номінацію.