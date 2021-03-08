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Українки вибороли "золото" і "срібло" на чемпіонаті Європи з легкої атлетики

Ярослава Магучіх показала найкращий результат з висотою у 2 метри. 

Українки вибороли "золото" і "срібло" на чемпіонаті Європи з легкої атлетики
Фото: european-athletics.org

Українська спортсменка Ярослава Магучіх виграла "золото" на чемпіонаті Європи з легкої атлетики, що відбувся у польському Торуні.

Магучіх у стрибках у висоту показала результат 2.00 метри, пише "24 спорт". Друге місце посіла також українка - Ірина Геращенко, яка підкорила позначку в 1.98 метри. Третю сходинку з результатом 1.96 посіла Елла Юнніла (Фінляндія).

Ще одна українська спортсменка, Юлія Левченко, зайняла четверте місце з результатом 1.94 метри.

Чемпіонат Європи зі стрибків у висоту
Фото: sport.ua
Чемпіонат Європи зі стрибків у висоту

Нагадаємо, що українська стрибунка у висоту Ярослава Магучіх номінована European Athletics на звання найкращої легкоатлетки Європи в лютому. У січні вона виграла цю номінацію. 

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