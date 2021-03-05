Україна повела в матчевій зустрічі Кубка Девіса проти Ізраїлю

В рамках Першої Світової групи Кубка Девіса стартував матч збірних України та Ізраїлю.

Першими на корт Marina Tennis Club в селі Погреби Київської області вийшли Даніель Цукерман (АТР 799) і перша ракетка України Ілля Марченко.

Гра для українця склалася непросто. Перший сет Ілля програв "в одні ворота" - 1:6.

У другому також поступався 0:3, але зумів зібратися і виграв до кінця зустрічі 12 геймів з 14.

Підсумкова перемога Марченко - 1:6, 6:3, 6:2.

Матч тривав близько 2 годин.

Друга зустріч відбудеться також сьогодні. На корт вийдуть Сергій Стаховський і Едан Лешем.

Завтра матч продовжиться парною зустріччю Калениченко/Молчанов - Ерліх/Оліель. Потім повинні зустрітися лідери команд Марченко - Лешем, а завершиться матч поєдинком Стаховський - Цукерман.