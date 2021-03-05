WADA вивчить ліврею боліда команди Формули-1 "Хаас" з російським прапором

Всесвітнє антидопінгове агентство (WADA) вивчить питання з лівреєю боліда "Хаас" на новий сезон Формули-1, повідомляє formula1news.co.uk.

Напередодні американська команда презентувала нову машину на сезон-2021, дизайн якої виконано в кольорах російського прапора.

"WADA поінформована про це питання і буде вивчати його з відповідними органами", - цитує видання представника антидопінгового агентства.

Сезон-2021 Формули-1 стартує 28 березня перегонами в Бахрейні.

Після сезону-2020 "Хаас" оновив склад пілотів. За команду виступатимуть син семиразового чемпіона Формули-1 Міхаеля Шумахера Мік і росіянин Микита Мазепин, син бізнесмена Дмитра Мазепина, компанія котрого спонсорує "Хаас".

При цьому Шумахер-молодший заявив, що його "не хвилює, якого кольору болід. Поки машина швидка, я щасливий. Болід приємний, очікую моменту, коли проїду на ньому свої перші кола", - цитує F1-Insider Міка.

Росіянин виступатиме в "Королівських перегонах" у статусі нейтрального атлета без прапора і гімну через рішення CAS у спорі між WADA і Російським антидопінговим агентством (РУСАДА).

Згідно з цим рішенням, з грудня 2020 по грудень 2022 року російські спортсмени повинні виступати на міжнародних змаганнях як нейтральні атлети, атрибутику з російською символікою і гімн країни заборонено.