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"Шахтар" преміював "Десну" за нічию з "Динамо" у матчі УПЛ - ЗМІ

"Гірники" щедро винагородили чернігівців за відібрані в киян очки.

"Шахтар" преміював "Десну" за нічию з "Динамо" у матчі УПЛ - ЗМІ
"Десна" - "Шахтар"
Фото: ФК "Динамо"

У рамках 15-го туру Української прем'єр-ліги чернігівська "Десна" зіграла в Києві внічию з "Динамо" (1:1). Причому кияни, які були гостями в тому матчі, зрівняли рахунок на 90+2 хвилині.

Як повідомляє програма ТаТоТаке, донецький "Шахтар" щедро винагородив сіверян за відібрані очки в лідера УПЛ. Йдеться про 150 тисяч доларів.

При цьому джерело зазначило, що футболісти і тренерський штаб отримали не всі гроші - частина пішла на розвиток чернігівського футболу.

Нагадаємо, "Динамо" зараз очолює турнірну таблицю УПЛ з 37 очками в активі. "Шахтар" іде слідом, відстаючи на 4 бали. "Десна" розташувалася на четвертій сходинці, набравши 27 пунктів.

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