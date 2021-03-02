Українка Магучіх номінована на найкращу легкоатлетку Європи другий місяць поспіль

Фото: World Athletics Ярослава Магучіх

Українська стрибунка у висоту Ярослава Магучіх номінована European Athletics на звання найкращої легкоатлетки Європи в лютому, повідомляють на сайті Європейської легкоатлетичної асоціації.

На нагороду також номіновано нідерландську чемпіонку Європи в приміщенні 2019 року в бігу на 60 метрів з бар'єрами Надін Віссер, її співвітчизницю Фемке Бол, яка спеціалізується в бігу на 400 метрів з бар'єрами і 400 метрів, а також новоспечену рекордсменку світу U20 в стрибках у довжину (6.91) Ларіссу Япікіно (Італія).

Нагадаємо, Магучіх раніше стала найкращою легкоатлеткою Європи в січні.