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У гонці Формули Е болід зробив сальто і полетів у бар'єри

Пілот не постраждав.

У гонці Формули Е болід зробив сальто і полетів у бар'єри
Фото: Motorsport Images

Під час другої гонки етапу Формули Е в Саудівській Аравії сталася практично авіакатастрофа за участю гонщика команди Mahindra Racing Алекса Лінна.

Аварія сталася на 26-му колі гонки в кінці довгої прямої. Лінн і Мітч Еванс сперечалися за 14 місце і зіткнулися на гальмуванні.

Британця після цього терміново відправили до лікарні, де йому провели комп'ютерну томографію. За її результатами медики не знайшли ушкоджень - команда Mahindra вже підтвердила, що Лінн виступить за неї на наступному етапі в Римі.

"Це була неприємна аварія. Я з усіх сил захищався від Алекса, машина якого опинилася практично впритул до бар'єра", - цитує співучасника аварії Еванса motorsport.com.

"Він не захотів поступитися. Чи було там досить місця? Не впевнений, треба подивитися записи. Сподіваюся, що все ж було і я не зробив нічого недозволеного.

Але він зачепив моє заднє колесо і потрапив в авіакатастрофу. Було дуже неприємно", - зазначив Мітч.

"Я поговорив з Лінном. Мені здалося, що з ним усе гаразд, але задля обережності його відвезли на перевірку, щоб переконатися, що всередині все ціле.

Неприємний епізод. Якоїсь миті я побачив його машину над собою. Але найголовніше, що з ним усе гаразд. Я побачив, як його машина врізалася в стіну, і зупинився, щоб перевірити, як він. Ніколи не хочеш бачити щось таке, тим більше, що ми друзі", - додав гонщик.

Зазначимо, що переміг у гонці пілот Jaguar Racing Сем Бьорд. Друге і третє місця зайняли Робін Фряйнс і Жан-Ерік Вернь.

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