Судді Англійської прем'єр-ліги фінансово розплачуються за свої помилки в матчі

Рефері Англійської прем'єр-ліги доводиться розплачуватися за помилки у прямому сенсі цього слова, повідомляє fapl.ru з посиланням на Daily Mail.

У цьому сезоні тема суддівства знову вкрай актуальна в АПЛ, незважаючи на систему VAR, яка мала б допомагати арбітрам.

Зарплата рефері безпосередньо залежить від якості їхньої роботи. Суддівський корпус (Professional Game Match Officials Limited) стимулює арбітрів за допомогою бонусів: базова зарплата рефері Прем'єр-ліги в середньому становить 110-120 тисяч фунтів на рік, однак кожен арбітр може додатково отримати до 50 тис. Розмір бонусу залежить від місця рефері в рейтингу - після кожного матчу PGMOL виставляє арбітру оцінку за 10-бальною шкалою.