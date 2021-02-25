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Капітан "Ліверпуля" ризикує пропустити Євро-2020 через серйозну травму

Джордан Хендерсон пошкодив пахові м'язи.

Капітан "Ліверпуля" ризикує пропустити Євро-2020 через серйозну травму
Джордан Хендерсон
Фото: EPA/UPG

В рамках програного матчу 25-го туру Англійської Прем'єр-ліги проти "Евертона" (0:2) футболісти "Ліверпуля" встановили ряд клубних антирекордів.

Крім того, в цьому матчі травму отримав капітан "червоних" Джордан Хендерсон. У кращого гравця АПЛ минулого сезону виявлено пошкодження паху.

Як повідомляє The Athletic, Хендерсон пропустить мінімум півтора місяця. Більш точні терміни відновлення стануть відомі найближчим часом.

З урахуванням процесу відновлення після таких травм, є ймовірність, що Хендерсон не встигне набрати кондиції до матчів Євро-2020, поєдинки якого почнуться з 11 червня.

У поточному сезоні АПЛ Хендерсон провів 21 матч, в яких відзначився одним голом і виконав стільки ж гольових передач.

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