Програму перших матчів 1/8 фіналу Ліги Чемпіонів завершували поєдинки "Аталанта" - "Реал" і "Боруссія" - "Манчестер Сіті".

У матчі в Бергамо німецький рефері Тобіас Штілер вже на 17-й хвилині залишив господарів у чисельній меншості, на думку арбітра, за "фол останньої надії". Протягом решти сімдесяти з гаком хвилин "Реал" тотально володів ініціативою, але з організацією небезпечних моментів, а ще більше - з їх реалізацією, гості мали серйозні проблеми.

Лише під завісу поєдинку шалений удар Ферлана Менді визначив переможця матчу - 0:1.

Після гри головний тренер "Аталанти" Джан П'єро Гасперіні прокоментував вилучення в своїй команді.

"Залишається тільки гіркота. Не знаю, який був би результат, але гра була повністю зіпсована інцидентом. Мене дискваліфікували в Серії А за те, що я щось сказав. Якщо я скажу ще щось, УЄФА дискваліфікує мене на місяць. Але це самогубство для футболу", - цитує Гасперіні Sky Sport Italia.

"У нас не може бути суддів, які ніколи не грали в гру і не знають різниці між відбором і фолом. Якщо вони не бачать різниці, то, чесно кажучи, їм слід піти і влаштуватися на іншу роботу. Замість цього вони повинні залучити до суддівства людей, які грали в футбол. У рефері тепер є відеоповтори, у них є все необхідне для суддівства, але навіть з повторами вони помиляються", - журиться наставник "Аталанти".

Огляд матчу "Аталанта" - "Реал".

Додамо, що в поєдинку гладбахской "Боруссії" і "МанСіті", який пройшов в Будапешті, все було куди передбачувано. Номінальні гості - МС здобули чергову перемогу - 2:0.

Огляд матчу "Боруссія" - "Манчестер Сіті".