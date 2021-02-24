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Визначено коло номінантів на приз найкращому спортсмену світу 2020 року

У списку - 6 спортсменів.

Льюїс Гамільтон
Фото: gq-magazine.co.uk
Льюїс Гамільтон

Оголошено список претендентів на приз найкращому спортсмену року - Laureus World Sports Awards.

На нагороду претендують форвард "Баварії" Роберт Левандовскі, друга ракетка світу Рафаель Надаль, форвард "Лос-Анджелес Лейкерс" Леброн Джеймс, 7-разовий чемпіон Формули-1, пілот Mercedes Льюїс Гамільтон, стрибун з жердиною і рекордсмен світу Арман Дюплантіс, а також бігун з Уганди і рекордсмен світу на дистанції 10 000 м Джошуа Кіпруі Чептегеі.

Рік тому приз поділили Гамільтон і форвард "Барселони" Ліонель Мессі.

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