Визначено коло номінантів на приз найкращому спортсмену світу 2020 року

Оголошено список претендентів на приз найкращому спортсмену року - Laureus World Sports Awards.
На нагороду претендують форвард "Баварії" Роберт Левандовскі, друга ракетка світу Рафаель Надаль, форвард "Лос-Анджелес Лейкерс" Леброн Джеймс, 7-разовий чемпіон Формули-1, пілот Mercedes Льюїс Гамільтон, стрибун з жердиною і рекордсмен світу Арман Дюплантіс, а також бігун з Уганди і рекордсмен світу на дистанції 10 000 м Джошуа Кіпруі Чептегеі.
🙌 Here are the Nominees for the 2021 Laureus World Sportsman of the Year Award:— Laureus (@LaureusSport) February 24, 2021
🏃♂️ @joshuacheptege1
👟 @mondohoss600
🏎 @LewisHamilton
🏀 @KingJames
⚽️ @lewy_official
🎾 @RafaelNadal
🏆 Who'll be crowned World Sportsman of the Year? #Laureus21 pic.twitter.com/K3uI5g5zcR
Рік тому приз поділили Гамільтон і форвард "Барселони" Ліонель Мессі.