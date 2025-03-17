Старт сезону у Формулі-1: перемога Норріса та яскравий дебют Антонеллі

Хто переміг у Гран-прі, кому судилося стати головним невдахою, як Гемілтон дебютував за «Феррарі» – на LB.ua.

Нарешті дочекалися старту найбільш престижної серії автоперегонів! Уперше з 2019 року сезон Формули-1 відкрив етап в Австралії. Погода пілотів не балувала: дощ додав перегонам особливого шарму, хоч не усі змогли впоратися з таким випробуванням.

Провальний дебют Хаджара

Точно не про такий дебют мріяв 20-річний пілот «Рейсін Буллз» Ісак Хаджар. Гонка для француза закінчилася ще до самого старту, адже під час «прогрівочного» кола Ісак зазнав зіткнення зі стіною та достроково завершив Гран-прі.

Дивитись на це без сліз було складно. Хаджар вкрай емоційно відреагував на епізод. Одним з тих, хто вирішив підтримати пілота, був батько Льюїса Гемілтона.

«Мені стало боляче, коли я побачив, що з ним трапилося. Підійшов та підтримав його, як власного сина», – сказав Ентоні Гемілтон.

Андреа Кімі Антонеллі – відкриття сезону

А ось інший дебютант, 18-річний італієць Андреа Кімі Антонеллі, вразив у цій гонці усіх. Новий пілот «Мерседесу» демонстрував волю до перемоги, хоч, звісно, працював не без помилок. Італійцю вдалось обігнати Хюлькенберга, потім він помилився і втратив позицію, але не припинив боротьбу. Антонеллі знову пройшов Ніка та навіть почав наздоганяти Алонсо.

An unfortunate moment for Fernando Alonso, crashing out of the Grand Prix 😱#F1 #AusGP pic.twitter.com/Jt6dtSZInl — Formula 1 (@F1) March 16, 2025

Під час боротьби з юним дебютантом дворазовий чемпіон світу розбив машину та, як наслідок, спричинив появу авта безпеки на трасі. Італійцю навіть дали 5-секундний штраф, який відкинув його на п'яте місце, втім після перегляду інциденту з виїздом з піт-лейну стюарди таки скасували покарання. Таким чином Антонеллі здійнявся на четверту сходинку перегонів.

BREAKING: Kimi Antonelli has been promoted to P4



The stewards have reversed their decision to penalise Antonelli due to significant and relevant new elements being presented to them which were not present at the time of the incident#F1 #AusGP pic.twitter.com/aKaqREVdTy — Formula 1 (@F1) March 16, 2025

Перша гонка у великих перегонах й одразу четверте місце… Антонеллі гучно заявив про свою конкурентоспроможність, однак, чи вистачить його на весь сезон – побачимо.

Провальний старт короля

На цю гонку з нетерпінням чекали фанати короля Формули-1 Люїса Гемілтона, адже пілот дебютував у складі нової команди – «Ферраррі».

Фото: EPA/UPG Льюїс Гемілтон під час гонки

За іронією долі ця гонка точно не стала тією, про яку Льюїс захоче згадувати у розмовах з онуками. Тривожні дзвіночки розпочалися ще у кваліфікації, яку британець завершив на восьмій сходинці. Майже всю гонку Гемілтон наздоганяв Албона, але у підсумку не зміг цього зробити.

Проблем додавала й власна команда. Представники «Ферраррі» вирішили не кликати своїх пілотів за проміжною гумою, коли посилився дощ… Це рішення врешті стало величезною помилкою, яка призвела до того, що Гемілтон фінішував на десятому місці, а його партнер по команді Шарль Леклер розташувався на восьмій позиції.

Подіум

Боротьба за перемогу до останнього кола тривала між Норрісом з «Макларена» та Ферстаппеном з «Ред Булл». Переможцем із цього протистояння вийшов Норріс, який і виграв першу гонку нового сезону. Подіум довершив Джордж Расселл з команди «Мерседес».

Фото: EPA/UPG Ландо Норріс з трофеєм

Цікавий факт! Ферстаппен фінішував другим, і, так би мовити, перервав свою переможну серію. Мова про загальний залік пілотів, в якому Макс розташувався на другій позиції. До цього чотириразовий чемпіон світу протягом останніх 1 029 днів не втрачав лідерство в особистому заліку.

Фото: EPA/UPG Болід Ландо Норріса з "Макларена"

Гран-прі Австралїі. Десятка кращих:

Ландо Норріс («Макларен») — 1:42.06.304 години Макс Ферстаппен («Ред Булл») +0.895 Джордж Расселл («Мерседес») +8.481 Андреа Кімі Антонеллі («Мерседес») +10.135 Алекс Албон («Вільямс») +12.773 Ленс Стролл («Астон Мартін») +17.413 Ніко Гюлькенберг («Заубер») +18.423 Шарль Леклер («Феррарі») +19.826 Оскар Піастрі («Макларен») +20.448 Льюїс Гемілтон («Феррарі») +22.473

Наступний етап Формули-1 прийматиме китайський Шанхай. 22 березня відбудеться спринт. Головний старт пройде у неділю, 23 березня.