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Старт сезону у Формулі-1: перемога Норріса та яскравий дебют Антонеллі

Нарешті дочекалися старту найбільш престижної серії автоперегонів! Уперше з 2019 року сезон Формули-1 відкрив етап в Австралії. Погода пілотів не балувала: дощ додав перегонам особливого шарму, хоч не усі змогли впоратися з таким випробуванням.

Хто переміг у Гран-прі, кому судилося стати головним невдахою, як Гемілтон дебютував за «Феррарі» – на LB.ua.

Старт сезону у Формулі-1: перемога Норріса та яскравий дебют Антонеллі
Ландо Норріс під час перегонів
Фото: EPA/UPG

Провальний дебют Хаджара

Точно не про такий дебют мріяв 20-річний пілот «Рейсін Буллз» Ісак Хаджар. Гонка для француза закінчилася ще до самого старту, адже під час «прогрівочного» кола Ісак зазнав зіткнення зі стіною та достроково завершив Гран-прі.

Дивитись на це без сліз було складно. Хаджар вкрай емоційно відреагував на епізод. Одним з тих, хто вирішив підтримати пілота, був батько Льюїса Гемілтона. 

«Мені стало боляче, коли я побачив, що з ним трапилося. Підійшов та підтримав його, як власного сина», – сказав Ентоні Гемілтон. 

Андреа Кімі Антонеллі – відкриття сезону

А ось інший дебютант, 18-річний італієць Андреа Кімі Антонеллі, вразив у цій гонці усіх. Новий пілот «Мерседесу» демонстрував волю до перемоги, хоч, звісно, працював не без помилок. Італійцю вдалось обігнати Хюлькенберга, потім він помилився і втратив позицію, але не припинив боротьбу. Антонеллі знову пройшов Ніка та навіть почав наздоганяти Алонсо

Під час боротьби з юним дебютантом дворазовий чемпіон світу розбив машину та, як наслідок, спричинив появу авта безпеки на трасі. Італійцю навіть дали 5-секундний штраф, який відкинув його на п'яте місце, втім після перегляду інциденту з виїздом з піт-лейну стюарди таки скасували покарання. Таким чином Антонеллі здійнявся на четверту сходинку перегонів. 

Перша гонка у великих перегонах й одразу четверте місце… Антонеллі гучно заявив про свою конкурентоспроможність, однак, чи вистачить його на весь сезон – побачимо. 

Провальний старт короля

На цю гонку з нетерпінням чекали фанати короля Формули-1 Люїса Гемілтона, адже пілот дебютував у складі нової команди – «Ферраррі». 

Льюїс Гемілтон під час гонки
Фото: EPA/UPG
Льюїс Гемілтон під час гонки

За іронією долі ця гонка точно не стала тією, про яку Льюїс захоче згадувати у розмовах з онуками. Тривожні дзвіночки розпочалися ще у кваліфікації, яку британець завершив на восьмій сходинці. Майже всю гонку Гемілтон наздоганяв Албона, але у підсумку не зміг цього зробити. 

Проблем додавала й власна команда. Представники «Ферраррі» вирішили не кликати своїх пілотів за проміжною гумою, коли посилився дощ… Це рішення врешті стало величезною помилкою, яка призвела до того, що Гемілтон фінішував на десятому місці, а його партнер по команді Шарль Леклер розташувався на восьмій позиції. 

Подіум

Боротьба за перемогу до останнього кола тривала між Норрісом з «Макларена» та Ферстаппеном з «Ред Булл». Переможцем із цього протистояння вийшов Норріс, який і виграв першу гонку нового сезону. Подіум довершив Джордж Расселл з команди «Мерседес».

Ландо Норріс з трофеєм
Фото: EPA/UPG
Ландо Норріс з трофеєм

Цікавий факт! Ферстаппен фінішував другим, і, так би мовити, перервав свою переможну серію. Мова про загальний залік пілотів, в якому Макс розташувався на другій позиції. До цього чотириразовий чемпіон світу протягом останніх 1 029 днів не втрачав лідерство в особистому заліку. 

Болід Ландо Норріса з &quot;Макларена&quot;
Фото: EPA/UPG
Болід Ландо Норріса з "Макларена"

Гран-прі Австралїі. Десятка кращих:

  1. Ландо Норріс («Макларен») — 1:42.06.304 години
  2. Макс Ферстаппен («Ред Булл») +0.895
  3. Джордж Расселл («Мерседес») +8.481
  4. Андреа Кімі Антонеллі («Мерседес») +10.135
  5. Алекс Албон («Вільямс») +12.773
  6. Ленс Стролл («Астон Мартін») +17.413
  7. Ніко Гюлькенберг («Заубер») +18.423
  8. Шарль Леклер («Феррарі») +19.826
  9. Оскар Піастрі («Макларен») +20.448
  10. Льюїс Гемілтон («Феррарі») +22.473

Наступний етап Формули-1 прийматиме китайський Шанхай. 22 березня відбудеться спринт. Головний старт пройде у неділю, 23 березня.

Діана Звягінцева
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