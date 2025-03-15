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Руслан Маліновський став найкращим гравцем матчу в Серії А

Українець відзначився "асистентським дублем".

Руслан Маліновський став найкращим гравцем матчу в Серії А
Дженоа - Лечче 2:1
Фото: EPA/UPG

В італійській футбольній Серії А сталося приємне для українських вболівальників повернення: вперше після важкої травми, отриманої ще у вересні минулого року, на поле у старті "Дженоа" вийшов Руслан Маліновський. Генуезці приймали "Лечче".

Наш співвітчизник одразу показав, що здатен робити різницю: в його активі аж дві результативні передачі та ще один створений момент. Саме асистентський талант Маліновського і допоміг команді досягти результату - перемога 2:1.

Авторитетні статистичні портали назвали Руслана найкращим грацем матчу - і це попри лише 56 хвилин, проведених на полі. В українській вболівальницькій спільноті вже жартують, що для головного тренера збірної Сергія Реброва ще не пізно змінити список викликаних на матчі з Бельгією, додавши туди Маліновського. 

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