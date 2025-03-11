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Денис Бойко офіційно заявив про завершення кар'єри футболіста

Український голкіпер повісив рукавички на цвях.

Денис Бойко офіційно заявив про завершення кар'єри футболіста
Денис Бойко
Фото: Instagram

37-річний воротар Денис Бойко на своїй сторінці в Instagram офіційно підтвердив завершення професійної спортивної кар'єри.

Голкіпер є вихованцем київського "Динамо", проте його шлях до визнання у рідному клубі був тривалим і складним. Денис встиг пограти в оренді за київський "ЦСКА", "Оболонь", "Кривбас", але так і не зміг вибороти місце у воротах "біло-синіх", тому перейшов до "Дніпра", з яким у 2015 році досяг фіналу Ліги Європи.

Пізніше у складі "Бешикташа" Бойко став чемпіоном Туреччини, виступав за іспанську "Малагу". А у 2018-ому повернувся до столиці України та нарешті отримав шанс грати в основі, виграв чемпіонат України, два Кубки та два Суперкубки. Останнім клубом для голкіпера стало житомирське "Полісся".

У збірній України Денис пройшов усі щаблі від юнацької команди U-17. За дорослу збірну провів сім матчів, з яких лише один був офіційним. 

З літа минулого року Бойко перебував у статусі вільного агента та долучався до телевізійних проєктів у ролі експерта.

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