Шахи: 28 українців зійдуться у боротьбі за європейські нагороди, а сестри Музичук виступлять на Гран-прі

У суботу, 15 березня, у румунському селі Ефоріє Норд починається Чемпіонат Європи з шахів. У ньому беруть участь близько 380 шахістів, серед яких 28 українських. Окрім того, сьогодні розпочнеться четвертий етап серії Гран-прі серед жінок.

Чемпіонат пройде в 11 турів за швейцарською системою, хоча для такої кількості учасників стільки турів, як на мене, трохи замало. На жаль, останнього моменту відмовився від турніру найсильніший шахіст України Павло Ельянов. Він хворів на грип, тому, як наслідок, не зможе взяти участь у європейській першості.

Фото: chess.com Український шахіст Павло Ельянов

Останнім часом успіхи українських гросмейстерів різко пішли донизу. Однак, ми сподіваємося, що цей турнір стане переломним. Тим більше, що за іменами наші виглядають найбільш потужно. Тут і ексчемпіон світу Руслан Пономарьов (рейтинг 2628) і триразовий переможець турніру в Лінаресі, а також чемпіон світу з бліцу та рапіду Василь Іванчук (2604) і гросмейстер Андрій Волокитін (2628). Усі троє у складі збірної України виграли шахову Олімпіаду 2004 року, а Пономарьов та Іванчук ще раз перемогли у 2010 році (як і Павло Ельянов).

Фото: Ukrainian Chess Federation Руслан Пономарьов під час шахової партії на Олімпіаді

Також можна чекати успіхів від гросмейстерів Юрія Кузубова (2603), Олександра Мойсеєнка (2568) та Валерія Невєрова (2418). Та, звичайно, цікаво, як проявить себе найкращий юніор України Ігор Самутенков (2556). Принаймні, будемо спостерігати за ними з певною надією.

Серед головних претендентів на перемогу Богдан Деяк (Румунія, 2692), Олексій Сарана (який виступає нині за Сербію, 2689), Йорден Ван Форест (Нідерланди, 2676), Шант Саргссян (2666), Даніел Дарда (Бельгія, 2665), Антон Давід (Іспанія, 2663) та Давид Навара (Чехія, 2663).

Сума призових складає 92 тисячі євро. Перший приз – 200 00, другий – 15 тисяч, а третій – 10. А останні призи з 19-го по 23-й – по 1 тисячі. Близько 20 шахістів кваліфікуються до Кубка світу.Контроль часу – півтори години на 40 ходів та 30 хвилин до кінця партії плюс 30 секунд додавання, починаючи з першого ходу.

Фото: Ukrainian Chess Federation

На турнірі встановлений один вихідний день – 21 березня.

Цікаво, що паралельно з хлопцями за шахівниці сядуть і дівчата. Мова про сестер Музичук, які проведуть вирішальний етап жіночого Гран-прі ФІДЕ.

Сьогодні у Нікосії (Кіпр) починається четвертий етап жіночого шахового Гран-прі. Нагадаємо, що до Гран-прі входить серія з шести турнірів, у кожному з яких гратимуть по 10 учасниць. Але кожна шахістка виступатиме лише в трьох змаганнях. Таким чином, усього 20 учасниць боротимуться за два місця, які дають право зіграти в турнірі претенденток.

Фото: ФІДЕ Ганна Музичук

Уже минули три етапи. Найкращі шанси до потрапляння до чільної двійки зберігає Олександра Гарячкіна (під прапором ФІДЕ). Вона очолює список кандидаток.

Серед інших учасниць увагу привертає Аліна Кашлінська, яка представляє Польщу. Вона виграла один турнір і здобула 130 пунктів. Утім, в цьому змаганні Аліна участі не братиме, а змагатиметься у двох заключних турнірах.

Україну представлятимуть сестри Музичук – Анна та Марія. Обидві зіграли на першому етапі й виступили не дуже вдало. Анна набрала 71,67 бала, а Марія – 50.

Фото: ЛОШФ Ганна і Марія Музичук

Тепер, щоб боротися за загальний успіх, їм треба бути переможцями або ж хоча б призерами у двох етапах, зокрема – в Нікосії. Причому, бажано відтіснити Горячкіну.

Крім двох фавориток (Горячкіна, рейтинг 2548 та А.Музичук – 2516) змагатимуться ще Чжу Цзінер (Китай, 2514), Нана Дзагнідзе (Грузія, 2513, умовних балів – 71,67, це її другий етап), Марія Музичук (2490), Харіка Дронвалі (Індія, 2483), Дивя Дешмух (Індія, 2470, 55 балів. 1 етап), Ставрула Цолакіду (Греція, 2445, 149, 17, 2 етапи), Ольга Баделко (Австрія, 2429), Елізабет Петч (Німеччина, 2424). Ті, у кого не вказано умовні бали, практично не мають шансів на загальний успіх.

Контроль часу: 90 хвилин на 40 ходів та 30 хвилин до кінця партії з додаванням 30 секунд на кожний хід. На турнірі буде один вихідний – 20 березня.

Фото: EPA/UPG Анна Музичук.

Словом, для українських шахісток ці змагання стануть вирішальними. Між собою вони зустрінуться в першому раунді й зіграють унічию. Якщо, хтось спитає, чому ми так вважаємо, відповідь буде простою – статистика. Жодна їх партія в класичних шахах не закінчувалася іншим результатом, а до того, щоб «сплавляти» партію, звісно, вони не опускалися.

А, починаючи з другого туру, наші дівчата просто змушені боротися за призові місця, а ліпше – за перемогу. В іншому випадку останній їхній етап буде суто номінальним.

Загальний призовий фонд кожного з шести турнірів складає 80 000 євро, ще 120 000 євро розподіляються між десятьма кращими у загальному заліку серії Гран-прі.