Український боєць Амосов переміг Міллендера достроково у першому раунді

У ніч на 15 березня в американській Філадельфії відбувся турнір зі змішаних єдиноборств Cage Fury Fighting Championships 140.

Колишній чемпіон Bellator, українець Ярослав Амосов переміг американця Кертіса Міллендера у першому раунді на “2300 Arena” у Філадельфії, пише sport-express.ua.

У ніч на 15 березня відбувся турнір зі змішаних єдиноборств Cage Fury Fighting Championships 140.

Головною подією став бій у договірній вазі (до 83 кг) – на рингу зустрілися Амосов (27–1) та Міллендер (22–11). Поєдинок завершився у першому раунді, коли українець вийшов на больовий та змусив опонента здатися.

Амосов провів перший бій за півтора року – у листопаді 2023 року боєць був нокаутований у третьому раунді представником Ямайки Джейсоном Джексоном. Ярослав втратив титул чемпіона Bellator та залишив організацію.

Cage Fury Fighting Championships є трампліном для потрапляння до UFC, тому існує висока ймовірність, що Амосов підпише контракт із організацією Дейни Уайта після перемоги над Міллендером. Раніше Ярослав говорив, що націлений на перехід до UFC, але через поразку не міг цього зробити.