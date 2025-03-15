Британська поліція взяла під варту капітана-росіянина, причетного до аварії американського танкера

Вид на клуби диму над вантажним судном MV Solong в Північному морі

Британська поліція висунула звинувачення російському капітану контейнеровоза, який на початку цього тижня врізався в американський танкер.

Про це пише Reuters з посиланням на британських правоохоронців.

Капітану судна Solong під португальським прапором, 59-річному росіянину Володимиру Мотіну висунули обвинувачення в грубій недбалості, ненавмисному вбивстві.

Чоловіка взяла під варту. Він повстане перед магістратським судом у місті Кінгстон-апон-Галл, йдеться у заяві поліції.