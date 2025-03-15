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Британська поліція взяла під варту капітана-росіянина, причетного до аварії американського танкера

Чоловіку висунули обвинувачення в грубій недбалості, ненавмисному вбивстві. 

Британська поліція взяла під варту капітана-росіянина, причетного до аварії американського танкера
Вид на клуби диму над вантажним судном MV Solong в Північному морі
Фото: EPA/UPG

Британська поліція висунула звинувачення російському капітану контейнеровоза, який на початку цього тижня врізався в американський танкер.

Про це пише Reuters з посиланням на британських правоохоронців.

Капітану судна Solong під португальським прапором, 59-річному росіянину Володимиру Мотіну висунули обвинувачення в грубій недбалості, ненавмисному вбивстві. 

Чоловіка взяла під варту. Він повстане перед магістратським судом у місті Кінгстон-апон-Галл, йдеться у заяві поліції.

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  • Судно Solong зіткнулося з танкером Stena Immaculate під прапором США з реактивним паливом для американських військових, який стояв на якорі в очікуванні місця в порту Гамбер, прибувши з регіону Пелопоннес у Греції.
  • “Solong” плив із Ґренджмута в Шотландії до Роттердама в Нідерландах зі швидкістю близько 16 вузлів, що еквівалентно 
  • 28 кілометрам на годину, коли він зіткнувся з танкером.
  • Обидва судна загорілися після кількох вибухів, врятували 36 членів екіпажу, включно з американцями на борту Stena Immaculate та громадянами Росії та Філіппін, які складали екіпаж Solong. Повідомлялося про одну загиблу людину.
  • Слідчі сказали, що нічого не виключається, але додали, що наразі нічого не свідчить про причетність російської держави до інциденту.
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