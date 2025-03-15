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США звинуватили ХАМАС у "непрактичних" вимогах щодо перемир'я

Переговори про звільнення заручників йдуть не так, як хотів би Вашингтон.

США звинуватили ХАМАС у "непрактичних" вимогах щодо перемир'я
Бойовики ХАМАСу
Фото: EPA/UPG

Офіс спеціального посланця президента США з питань Близького Сходу Стіва Віткоффа та рада національної безпеки оприлюднили критичну заяву на адресу угруповання ХАМАС через переговорну позицію щодо перемир'я в Смузі Гази.

Як пише The Guardian, Штати звинувачують терористів у висуненні "цілком непрактичних вимог", які заважають реалізації плану Вашингтона щодо створення "мосту" шляхом звільнення ізраїльських заручників та продовження першої стадії мирної угоди до середини квітня. 

"ХАМАС робить жахливу ставку на те, що час на їхньому боці, хоча це не так. Вони чудово знають про дедлайн і розуміють, що ми зробимо у випадку його порушення", - йдеться у заяві. 

В уряді Біньяміна Нетаньягу згодні діяти за принципом "мосту", який запропонував Віткофф, але переконують, що ХАМАС не відмовиться від "маніпуляцій та психологічної війни".  

  • 6 березня Дональд Трамп озвучив "останнє попередження" для ХАМАСу щодо необхідності негайно звільнити заручників.
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