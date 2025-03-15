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SpaceX вдало запустили на МКС команду з чотирьох астронавтів

Заміна для "застряглих на орбіті" вже в дорозі.

SpaceX вдало запустили на МКС команду з чотирьох астронавтів
Запуск місії Crew-10
Фото: EPA/UPG

З другої спроби компанії Ілона Маска SpaceX вдалося провести успішний запуск корабля Crew Dragon з прискорювачем Falcon 9, на борту якого четверо астронавтів вирушили до Міжнародної космічної станції.

Як пише Associated Press, найбільше на політ ракети з мису Канаверал у Флориді чекали Бутч Вілмор та Суні Вільямс - двоє "застряглих на орбіті", які нарешті, через 9 місяців після запланованої дати повернення з МКС на Землю, отримають нагоду це зробити.

У NASA стверджують, що довгоочікуване повернення має статися вже наступного тижня, після того як Вільямс та Вілмор трохи допоможуть новоприбулим колегам обжитися на МКС. 

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