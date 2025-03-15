SpaceX вдало запустили на МКС команду з чотирьох астронавтів

З другої спроби компанії Ілона Маска SpaceX вдалося провести успішний запуск корабля Crew Dragon з прискорювачем Falcon 9, на борту якого четверо астронавтів вирушили до Міжнародної космічної станції.
Як пише Associated Press, найбільше на політ ракети з мису Канаверал у Флориді чекали Бутч Вілмор та Суні Вільямс - двоє "застряглих на орбіті", які нарешті, через 9 місяців після запланованої дати повернення з МКС на Землю, отримають нагоду це зробити.
У NASA стверджують, що довгоочікуване повернення має статися вже наступного тижня, після того як Вільямс та Вілмор трохи допоможуть новоприбулим колегам обжитися на МКС.
- Запуск Falcon 9 мав відбутися ще 12 березня, але в останній момент інженери наказали скасувати політ через технічні проблеми.