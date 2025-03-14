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"Застряглі астронавти" мають повернутися на Землю наступного тижня

Політ капсули SpaceX Dragon перенесли на п'ятницю.

"Застряглі астронавти" мають повернутися на Землю наступного тижня
"Застряглі астронавти" на МКС
Фото: The Guardian

Космічна одіссея американських астронавтів Бутча Вілмора та Суні Вільямс нарешті добігає завершення: після 9 місяців на орбіті вони повернуться додому вже наступного тижня.

Як пише The Guardian, SpaceX та NASA визначилися з новою датою запуску капсули Dragon, яка має доправити на Міжнародну космічну станцію групу з чотирьох астронавтів і забрати додому їхніх "застряглих" колег. 

Після того, як у вівторок старт зупинили в останню хвилину, інженери дали дозвіл на другу спробу вже цієї п'ятниці. Таким чином Вілмор та Вільямс можуть опинитися на Землі вже за кілька днів.

Американці стали широко відомі після того, як технічна несправність капсули Boeing Starliner змусила їх замість короткої 8-денної місії на МКС перебувати на орбіті аж 9 місяців. 

Президент США Дональд Трамп та його соратник Ілон Маск стверджують, що астронавтів нібито навмисно "покинули" у космосі, хоча це твердження спростовують численні експерти, називаючи його черговою безпідставною критикою на адресу попередньої адміністрації Джо Байдена.  

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