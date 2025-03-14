Міністри оборони Франції, Німеччини, Італії, Польщі та Великобританії озвучили позицію щодо підтримки України
Міністри оборони Франції, Німеччини, Італії, Польщі та Великобританії озвучили позицію щодо підтримки України
Валерій Романенко, авіаексперт: «Поки не освоїмо найпростіші літаки Mirage і F-16, можемо лише мріяти про Rafale і Eurofighter»
Валерій Романенко, авіаексперт: «Поки не освоїмо найпростіші літаки Mirage і F-16, можемо лише мріяти про Rafale і Eurofighter»
Цифри невідомі, але проблема є: як, які психоактивні речовини і чому вживають військовослужбовці та ветерани України
Цифри невідомі, але проблема є: як, які психоактивні речовини і чому вживають військовослужбовці та ветерани України
Епіцентр відкриє новий простір шопінгу та сімейного дозвілля
Епіцентр відкриє новий простір шопінгу та сімейного дозвілля
Не опинитися в чиємусь меню
Не опинитися в чиємусь меню
Трамп нажалівся на Ірландію в присутності її прем'єра
Трамп нажалівся на Ірландію в присутності її прем'єра
Європа посилює українську ППО
Європа посилює українську ППО
Зеленський розповів, що на початку великої війни під час замаху на нього в Офісі президента загинули люди
Зеленський розповів, що на початку великої війни під час замаху на нього в Офісі президента загинули люди
Південна Корея пропонує Канаді придбати своє озброєння
Південна Корея пропонує Канаді придбати своє озброєння
ГоловнаСвіт

Білий дім відкликав кандидатуру на посаду директора ЦКЗ

Білий дім відкликав кандидатуру, оскільки Велдон не мав голосів для призначення.

Білий дім відкликав кандидатуру на посаду директора ЦКЗ
Центр з контролю та профілактики захворювань
Фото: EPA/UPG

Адміністрація Трампа відкликала кандидатуру Девіда Велдона на посаду керівника Центру з контролю та профілактики захворювань (ЦКЗ).

Про це повідомляє “Голос Америки”.

“Комітет Сенату з охорони здоров'я оголосив у четвер вранці, що він скасовує заплановані слухання щодо висунення Велдона через відкликання”. - йдеться у повідомленні.

Джерело, яке говорило на умовах анонімності, повідомило, що Білий дім відкликав кандидатуру, оскільки стало ясно, що Велдон не мав голосів для затвердження.

Support LB.ua

Зазначається, що Велдон вважається близьким до міністра охорони здоров’я США Роберта Ф. Кеннеді-молодшого, який багато років був одним із провідних антивакцинальних активістів країни.

Також Велдон був відомим критиком вакцин і ЦКЗ.

Таким чином Велдон став третім кандидатом від адміністрації Трампа, який не потрапив на слухання щодо затвердження після кандидата на посаду генпрокурора США Метта Гетца та Чада Хроністера на посаду очільника Управління по боротьбі з наркотиками.

﻿
Теми: ,
﻿
Читайте також
Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies