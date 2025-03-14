Білий дім відкликав кандидатуру на посаду директора ЦКЗ

Білий дім відкликав кандидатуру, оскільки Велдон не мав голосів для призначення.

Центр з контролю та профілактики захворювань

Адміністрація Трампа відкликала кандидатуру Девіда Велдона на посаду керівника Центру з контролю та профілактики захворювань (ЦКЗ).

Про це повідомляє “Голос Америки”.

“Комітет Сенату з охорони здоров'я оголосив у четвер вранці, що він скасовує заплановані слухання щодо висунення Велдона через відкликання”. - йдеться у повідомленні.

Джерело, яке говорило на умовах анонімності, повідомило, що Білий дім відкликав кандидатуру, оскільки стало ясно, що Велдон не мав голосів для затвердження.

Зазначається, що Велдон вважається близьким до міністра охорони здоров’я США Роберта Ф. Кеннеді-молодшого, який багато років був одним із провідних антивакцинальних активістів країни.

Також Велдон був відомим критиком вакцин і ЦКЗ.

Таким чином Велдон став третім кандидатом від адміністрації Трампа, який не потрапив на слухання щодо затвердження після кандидата на посаду генпрокурора США Метта Гетца та Чада Хроністера на посаду очільника Управління по боротьбі з наркотиками.