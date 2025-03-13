Не опинитися в чиємусь меню
Не опинитися в чиємусь меню
Три місяці після зникнення МСЕКів. Нова система — досвід лікарів і пацієнтів
Три місяці після зникнення МСЕКів. Нова система — досвід лікарів і пацієнтів
Європа посилює українську ППО
Європа посилює українську ППО
Південна Корея пропонує Канаді придбати своє озброєння
Південна Корея пропонує Канаді придбати своє озброєння
Цифри невідомі, але проблема є: як, які психоактивні речовини і чому вживають військовослужбовці та ветерани України
Цифри невідомі, але проблема є: як, які психоактивні речовини і чому вживають військовослужбовці та ветерани України
Міністри оборони Франції, Німеччини, Італії, Польщі та Великобританії озвучили позицію щодо підтримки України
Міністри оборони Франції, Німеччини, Італії, Польщі та Великобританії озвучили позицію щодо підтримки України
СБУ: до теракту в Івано-Франківську причетні двоє підлітків. Один з них загинув
СБУ: до теракту в Івано-Франківську причетні двоє підлітків. Один з них загинув
Епіцентр відкриє новий простір шопінгу та сімейного дозвілля
Епіцентр відкриє новий простір шопінгу та сімейного дозвілля
Зеленський розповів, що на початку великої війни під час замаху на нього в Офісі президента загинули люди
Зеленський розповів, що на початку великої війни під час замаху на нього в Офісі президента загинули люди
ГоловнаСвіт

Bloomberg: Угорщина відмовилась від блокування розширення санкцій проти низки росіян

Це сталось після того, як три імена були виключені зі списку на вимогу Будапешта.

Bloomberg: Угорщина відмовилась від блокування розширення санкцій проти низки росіян
Ілюстративне фото
Фото: rada.gov.ua

Європейський Союз наближається до домовленості про розширення санкцій щодо окремих росіян, включаючи низку мільярдерів. Це стало можливим після того, як Угорщина відмовилася від блокування санкцій.

Про це повідомляє Bloomberg.

“Згідно з джерелами, обізнаними з цим питанням, ЄС розпочав так звану письмову процедуру, яка тривала до ранку п’ятниці, прокладаючи шлях для шестимісячного продовження санкцій після того, як три імена були виключені зі списку на прохання Будапешта”, - йдеться у повідомленні.

Цього разу, за словами дипломатів ЄС, Угорщина спочатку наполягала на виключенні зі списку восьми імен в обмін на підтримку продовження.

Підписуйтесь на наш Tелеграм канал

Крім того, в останню хвилину Люксембург почав наполягати на виключенні Михайла Фрідмана зі списку, хоча він залишатиметься під санкціями, сказали джерела на умовах анонімності.

  • Угорщина пригрозила заблокувати продовження санкцій ЄС проти 2000 росіян, якщо Євросоюз не зніме обмеження із російського олігарха Михайла Фрідмана.

  • У вересні минулого року Європейський суд відхилив колективний позов російських бізнесменів Михайла Фрідмана, Петра Авена і Германа Хана щодо скасування санкцій ЄС проти них в рамках відповіді на агресію РФ проти України. 

  • Навесні 2023-го журналісти виявили, що компанії російського олігарха Фрідмана страхують авто Росгвардії та проводять акції на підтримку окупантів. Також "АльфаСтрахование" страхує службовий транспорт військовослужбовців РФ, які відповідають за особисту безпеку президента Росії Володимира Путіна.

  • А вже восени того ж року СБУ повідомила російському олігарху Фрідману про підозру у фінансуванні війни РФ в Україні.

﻿
Теми: , , ,
﻿
Читайте також
Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies