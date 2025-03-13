Bloomberg: Угорщина відмовилась від блокування розширення санкцій проти низки росіян

Європейський Союз наближається до домовленості про розширення санкцій щодо окремих росіян, включаючи низку мільярдерів. Це стало можливим після того, як Угорщина відмовилася від блокування санкцій.
Про це повідомляє Bloomberg.
“Згідно з джерелами, обізнаними з цим питанням, ЄС розпочав так звану письмову процедуру, яка тривала до ранку п’ятниці, прокладаючи шлях для шестимісячного продовження санкцій після того, як три імена були виключені зі списку на прохання Будапешта”, - йдеться у повідомленні.
Цього разу, за словами дипломатів ЄС, Угорщина спочатку наполягала на виключенні зі списку восьми імен в обмін на підтримку продовження.
Крім того, в останню хвилину Люксембург почав наполягати на виключенні Михайла Фрідмана зі списку, хоча він залишатиметься під санкціями, сказали джерела на умовах анонімності.
- Угорщина пригрозила заблокувати продовження санкцій ЄС проти 2000 росіян, якщо Євросоюз не зніме обмеження із російського олігарха Михайла Фрідмана.
-
У вересні минулого року Європейський суд відхилив колективний позов російських бізнесменів Михайла Фрідмана, Петра Авена і Германа Хана щодо скасування санкцій ЄС проти них в рамках відповіді на агресію РФ проти України.
-
Навесні 2023-го журналісти виявили, що компанії російського олігарха Фрідмана страхують авто Росгвардії та проводять акції на підтримку окупантів. Також "АльфаСтрахование" страхує службовий транспорт військовослужбовців РФ, які відповідають за особисту безпеку президента Росії Володимира Путіна.
-
А вже восени того ж року СБУ повідомила російському олігарху Фрідману про підозру у фінансуванні війни РФ в Україні.