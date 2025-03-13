Bloomberg: Угорщина відмовилась від блокування розширення санкцій проти низки росіян

Це сталось після того, як три імена були виключені зі списку на вимогу Будапешта.

Європейський Союз наближається до домовленості про розширення санкцій щодо окремих росіян, включаючи низку мільярдерів. Це стало можливим після того, як Угорщина відмовилася від блокування санкцій.

Про це повідомляє Bloomberg.

“Згідно з джерелами, обізнаними з цим питанням, ЄС розпочав так звану письмову процедуру, яка тривала до ранку п’ятниці, прокладаючи шлях для шестимісячного продовження санкцій після того, як три імена були виключені зі списку на прохання Будапешта”, - йдеться у повідомленні.

Цього разу, за словами дипломатів ЄС, Угорщина спочатку наполягала на виключенні зі списку восьми імен в обмін на підтримку продовження.

Крім того, в останню хвилину Люксембург почав наполягати на виключенні Михайла Фрідмана зі списку, хоча він залишатиметься під санкціями, сказали джерела на умовах анонімності.