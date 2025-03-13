Bloomberg: США вивчають шляхи співпраці з російським "Газпромом"

США та Росія обговорюють можливе співробітництво в енергетичній сфері, пише Bloomberg.

Європейські оцінки свідчать про те, що між представниками США та Росії відбулися попередні контакти щодо цього питання. Однак наразі невідомо, хто саме веде переговори та чи безпосередньо залучена до них адміністрація Дональда Трампа.

Перемовини між США та Росією щодо можливого співробітництва з «Газпромом» перебувають на початковій стадії, зазначають джерела видання.

Президент Росії Володимир Путін 13 березня натякнув на потенційне енергетичне партнерство між Москвою та Вашингтоном, заявивши журналістам, що така співпраця може сприяти відновленню поставок газу до Європи.

Після його заяв європейські газові ф’ючерси знизилися на 4,5%.

Дональд Трамп висловив зацікавленість у такій співпраці, незважаючи на тривалі санкції США та Європи проти російського енергетичного сектору, які були посилені після повномасштабного вторгнення Росії в Україну.

Минулого місяця після розмови з Путіним Трамп написав у своїй соцмережі Truth Social, що крім війни в Україні вони обговорювали питання енергетики.

За словами джерел, енергетичні ініціативи США та «Газпрому» можуть охоплювати як Європу, так і Азію. Вони також можуть відповідати стратегії Вашингтона зі зменшення впливу Росії на Китай та Іран. Крім того, така угода може вписуватися у прагнення Трампа залучити бізнес-можливості, що можуть виникнути внаслідок мирного врегулювання війни в Україні, яке він називає одним із своїх пріоритетів.

Два джерела повідомили, що «Газпром» також сподівається на допомогу США у відновленні роботи газопроводу «Північний потік», який пролягає дном Балтійського моря від Росії до Німеччини, після диверсії у 2022 році.

За словами іншого джерела, «Газпром» міг би запропонувати США участь у проєктах на арктичному шельфі, зокрема, у виробництві скрапленого газу на Сахаліні, якщо знімуть санкції, що обмежують іноземні інвестиції.